پیشنهاد ایجاد فراکسیون کارآفرینان در مجلس/ بررسی عضویت کارآفرینان در شورای عالی اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسینی ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان لرستان با اشاره به اینکه در اهمیت کار و کارآفرینی هیچ تردیدی نیست، اظهار داشت: کمپانی های بزرگ دنیا علاوه بر اینکه سعی می کنند تولیدات خود را بالا ببرند از سوی دیگر به دنبال گسترش کارآفرینی هستند.

وی با بیان اینکه در کشور ما نیز ضرورت توجه به کارآفرینی یک واقعیت است و باید از کارآفرینان تقدیر شود، تصریح کرد: اگر کسی از راه درست و حلال ثروت کسب کرد و آن را در راه تولید و ایجاد اشتغال به کار گرفت باید مورد تقدیر قرار گیرد.

قائم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امور بین الملل با تاکید بر اینکه باید قدر کارآفرینان را دانست و از آنها حمایت کرد، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در سیاستهای ابلاغی خود بر موضوع حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرده اند.

حسینی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین از جمله قانون برنامه پنجم نیز حامی تولید است، افزود: باید به کار شایسته و کاری که دارای سه ویژگی معطوف به حرفه، اشتغال مناسب و تامین اجتماعی است اهمیت دهیم.

وی با بیان اینکه باید بحث حرفه آموزی را در استان لرستان تقویت کرد، اظهار داشت: نکته اساسی این است که حرفه آموزی باید متناسب با ویژگی ها و ظرفیتهای استان باشد.

قائم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امور بین الملل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در شورای عالی اشتغال پیشنهاداتی برای حمایت از کارآفرینان مطرح کرده ایم، گفت: عضویت در بنیاد ملی نخبگان، برخوردار شدن از تسهیلات برای کسب تحصیلات عالیه، عضویت کارآفرینان در شورای عالی اشتغال و درخواست ایجاد فراکسیون کارآفرینان در مجلس شورای اسلامی از جمله درخواستهای مطرح شده ما از شورای عالی اشتغال است.

حسینی اعطای وام های مناسب برای کارآفرینان از طریق صندوق مهر امام رضا را از دیگر پیشنهادات به شورای عالی اشتغال عنوان کرد و افزود: تامین اعتبار و پرداخت هزینه های شرکت کارآفرینان در نمایشگاه های کارآفرینی نیز از دیگرمشوق هایی است که به شورای عالی اشتغال پیشنهاد شده و در حال بررسی است.