بهره وری اصولی از معادن مشکل اشتغال تربت حیدریه را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی نیا ظهر چهار شنبه در جمع صنعتگران شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: در چند سال اخیر شعارهای سال که توسط رهبرمعظم انقلاب تعیین می شود حول موضوع اقتصاد است واین یعنی اینکه در حال حاضر از مباحث مهمی که در کشور پیش رو داریم بهبود وضعیت اقتصادی کشور است ، اما علی رغم همه تلاشها هنوز اقتصاد کشور مقاوم و پاسخگوی نیازهای جامعه نیست .

وی افزود: باید بپذیریم که تا اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور اتفاق نیفتد مشکلات حل نخواهد شد.

فرماندار تربت حیدریه گفت:تا وقتی استفاده از محصولات بومی و داخلی را مقدم ندانیم تولیدات کشور بهره ور، رقابتی و صادراتی نخواهد شد.

فتحی نیا اظهار کرد:نگوییم گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی نیست اینگونه نیست اما در عمل این ساختاربه راحتی قابل اصلاح نیست.

وی ادامه داد:وقتی سیستم بانکی کشور با یک پیشینه طولانی با نگاه کاسب کارانه اداره می شود نمی توان با جابجایی افراد آن را تغییر داد، بلکه باید از پایه اصلاح شود تا مشارکت واقعی در فضای کسب و کار کشور داشته باشد.

معاون استانداربا اشاره به تاثیر نظام مالیاتی کشوربر فضای تولید و کار افزود: 80درصد مالیات کشور از طبقات حقوق بگیر و تولید کننده جامعه اخذ می شود این درصورتی است که در بسیاری از کشورها به تولید کننده مالیات منفی هم تعلق می گیرد و متاسفانه می بینیم که پرداخت مالیات توسط مشاغل کاذب دلالی و واسطه گری که بیشترین سودها را می برند بسیار ناچیز است.

فرماندار گفت: در حال حاضر سیستم مشخصی برای اخذ مالیات بر اساس ارزیابی درآمدها در کشور وجود ندارد.

فتحی نیا تصریح کرد: یکی از بسته های حمایتی که می تواند به بخش تولید کمک کند یارانه هاست که سالی بیش از 130 هزار میلیارد تومان است و در شرایط فعلی بیش از 80درصد آن به سمت نظام مصرف روانه می شود و با برهم زدن این موازنه و سوق دادن آن به سمت تولید گامی اساسی دراین راه برداشته میشود.

فرماندار عدم بهره وری صحیح از معادن منطقه را از مشکلات اساسی این بخش دانست و افزود: با توجه به پتانسیلهای بالای معادن منطقه تربت حیدریه اگر بهره وری اصولی و کامل از این معادن انجام بگیرد، این بخش به تنهایی قادر خواهد بود مشکل اشتغال شهرستان را حل کند.

وی اظهار کرد:اگر چه عموم مردم کار آفرینی را امری ارزشی و مقدس می دانند اما این کافی نیست باید دسترنج این کار مقدس هم محترم شمرده شود مثلا واحد تولیدی در همین تربت حیدریه داریم که اگر شهروندان تربتنی مشتری محصولاتش باشند ظرفیت تولیدش افزایش می یابد اما متاسفانه الان به سختی این واحد سر پا است .