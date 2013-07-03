۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۹

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري سمنان مقام نخست در حوزه اوقات فراغت را کسب کرد

سمنان - خبرگزاری مهر: سه نهاد در آیین اختتامیه پنجمين نمايشگاه اوقات فراغت جوانان و نوجوانان شهرستان سمنان به عنوان دستگاه‌هاي برتر حوزه اوقات فراغت شناخته شدند كه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري سمنان براي دومين سال متوالي موفق شد عنوان نخست را از آن خود كند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمين نمايشگاه اوقات فراغت جوانان و نوجوانان شهرستان سمنان پیش از ظهر چهارشنبه با شناخت برترین ها به کار خود پایان داد.

این نمایشگاه به مدت يك هفته با هدف هماهنگي ميان نهادهاي متولي برنامه‌هاي اوقات فراغت شهرستان سمنان و آشنايي جوانان و نوجوانان با برنامه‌هاي پايگاه‌هاي اوقات فراغت در پارك شقايق سمنان مشتمل بر ۳۶ غرفه برگزار شد.

غرفه هاي كتابخانه تلفني رنگين‌كمان، باشگاه ورزشي و معاونت فناوري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري سمنان، مركز فني و حرفه‌اي، كميته امداد، بهزيستي و ... از جمله غرفه های این نمایشگاه بودند.

در  پایان این نمایشگاه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري سمنان براي دومين سال متوالي موفق شد عنوان نخست را کسب کند.

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان سمنان نيز عناوين دوم و سوم اين نمايشگاه را با نظر سنجي از مردم كسب كردند.

