ساختمان رادیو و تلویزیون مصر در کنترل ارتش/ هشدار وزارت کشور به خشونت طلبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه اعلام کردند: هشام قندیل نخست وزیر مصر پیشنهادهایی را به محمد مرسی برای خروج از بحران کنونی ارائه داده است که درخواست از دادگاه عالی قانون اساسی برای پایان دادن به قانون انتخابات، برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکل دولت جدید مرکب از همه جریانها و احزاب از جمله آنهاست.

این منابع ضمن تکذیب استعفای کابینه از رایزنی های نخست وزیر با وزیران و مسئولان برای خروج از بحران خبر دادند.

از سوی دیگر محمود بدر موسس گروه موسوم به تمرد مصر خطاب به جوانان اخوان المسلمین گفت بازگردید و هیزم جنگ باخته نباشید.

از سوی دیگر منابع مصری از تدابیر شدید امنیتی در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون مصر(ماسپیرو) خبر دادند و اعلام کردند: ساختمان ماسپیرو تحت سیطره نیروهای گارد ریاست جمهوری و ارتش است.

این در حالی است که وزارت کشور مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: وزارت کشور بر ایجاد ثبات و حفاظت از مردم مصر پایبند است و به ماموریتهای امنیتی پایبند خواهند بود.

در این بیانیه آمده است: با هر تلاش خشونت طلبانه ای در کنار نیروهای ارتش مقابله می کنیم و هراسی نداریم.

وزارت کشور مصر بیان کرد: ای ملت بزرگ مصر یا صاحب قدیمی ترین تمدن ها که آزادی را به جهان عرضه کرد ما در شرایط حساس کنونی کشور به شما اعلام می داریم که در کنار شما هستیم.

از سوی دیگر گروههای سیاسی و انقلابی در استان سینای شمالی مصر ضمن مخالفت با سخنان محمد مرسی از مردم خواستند به تظاهرات تا سرنگونی رژیم ادامه دهند.

درحالی که شبکه المیادین از پیوستن نمایندگان گروه تمرد، حزب آزادی و عدالت و النور به نشست عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع با البرادعی، شیخ الازهر و رهبر قبطی های مصر خبر داد شبکه العربیه به نقل از برخی منابع نظامی دیدار میان البرادعی و السیسی را تکذیب کردند.

العربیه همچنین اعلام کرد: منابع وابسته به حزب آزادی و عدالت نیز از نپذیرفتن درخواست وزیر دفاع برای دیدار با وی خبر دادند.

از سوی دیگر سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت: بهتر است که رئیس جمهوری مصر در دفاع از دموکراسی بمیرد.