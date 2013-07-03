تاكيد ايران برضرورت احترام به مطالبات مردم مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به اهتمام جمهوري اسلامي ايران به تحولات جاري در مصر ، ضمن ابراز نگراني از ادامه تنش ها در اين كشور كه متاسفانه منجر به كشته و زخمي شدن تعدادي از شهروندان بيگناه مصري شده است برضرورت توجه و احترام به خواسته هاي مشروع مردم تاكيد كرد و تقويت انسجام و وحدت ملي ، رد هرگونه خشونت و هوشياري در مقابل تفرقه افكنان را براي خروج از بحران جاري ضروري دانست .

سید عباس عراقچي با اشاره به درايت سياسي ملت بزرگ مصر ، آن را عاملي موثر در دفع فتنه دشمناني كه هيچگاه خير خواه مردم نبوده اند ارزيابي كرد و خاطر نشان ساخت كه مردم مصر ، خود قادر به حل مشكلات و حفظ منافع و مصالح عالي كشورشان هستند.