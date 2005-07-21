مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

- محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي از همكاري هسته اي هند و آمريكا استقبال كرد .



- هند از امنيت تاسيسات هسته اي پاكستان ابراز نگراني كرد .



- يهيوديان افراطي در غزه عليه برنامه عقب نشيني از غزه تظاهرات كردند .



- مانموهان سينگ نخست وزير هند حمله آمريكا به عراق را اشتباه خواند .



- طبق ارزيابي پنتاگون، واحدهاي جديد پليس عراق و دو سوم از ارتش اين كشور نمي توانند بدون كمك آمريكا وضعيت امنيتي كشور را كنترل كنند .



- دولت يمن پس از كشته شدن 13تن در اين كشور خواستار آرامش شد .



- پليس لندن اعلام كرد يكي از مشاورين روحاني نظامي انگليس احتمالا نقشي كليدي در حوادث هفت ژوييه در انگليس داشته است .



-اسپانيا پيشنهادهاي ارائه شده براي توسعه شوراي امنيت را رد كرد .



- شوراي امنيت بنابر درخواست اتحاديه عرب براي بررسي موضوع ديوار حائل تشكيل جلسه خواهد داد .



- وزير دفاع آمريكا گفت شورشيان در عراق برغم ضرباتي كه به آن وارد شده است همچنان فعال هستند .



- رئيس كميته تدوين قانون اساسي عراق بر تداوم فعاليت اين كميته به رغم خروج برخي از اعضاي سني تاكيد كرد .



- طرفداران اخوان المسلمين و گروه كفايه عليه سياستهاي دولت حسني مبارك رئيس جمهوري مصر تظاهرات كردند .

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