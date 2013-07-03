۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۴

عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر در حوزه عفاف و حجاب بررسی شد

قائم مقام معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری بیستمین جلسه کمیسیون عفاف و حجاب خبر داد و گفت: دراین جلسه عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر بررسی و مقرر شد برای پرسنل این دفاترمنطبق با مسئولیت‌شان لباس فرم واحد طراحی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین امرودی ضمن بیان این مطلب افزود: عملکرد موسسه فناوران( ناظر بر فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر) و سازمان بسیج در حوزه حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در بیستمین جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت:در حیطه ماموریت‌های موسسه فناوران مقرر شد تا    جهت افزایش  نظم وحفظ ضوابط اسلامی طرح لباس فرم متناسب باشغل موردنظر و وظایف همکاران شاغل دردفاتر الکترونیک شهرحداکثرتایک ماه آینده  جهت تایید به کمیسیون عفاف وحجاب ارسال شود.

رییس کمیسیون عفاف و حجاب شهرداری تهران عنوان کرد: همچنین ارایه آموزش‌های لازم در خصوص رفتار سازمانی درحوزه عفاف وحجاب  همکاران شاغل در دفاتر خدمات الکترونیک  نیز به تصویب رسید.

حجت الاسلام و المسلمین امرودی بااشاره به دیگر مصوبات بیستمین کمیسیون عفاف و حجاب شهرداری تهران افزود: تشکیل کمیته عفاف و حجاب در سازمان بسیج، پایگاه بسیج دربرخی از مکان‌ها  تفریحی مانند بوستان  چیتگر، تلو، لویزان و شیان، توسعه انتشار محصولات فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب عناوین مهمترین مصوبات در حوزه کاری سازمان بسیج به شمار می‌رود.
 

کد مطلب 2089651

