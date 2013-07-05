مازیار بیژنی، کاریکاتوریست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پایگاه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور مقاومت که مدیریتش با من است، مسابقه‌ای به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد حادثه سرنگون شدن هواپیمای مسافربری ایران برگزار می‌کند.

وی افزود: موضوع مسابقه "290 مدال برای کاپیتان راجرز" است که به تعداد کشته‌شدگان در آن حادثه غم‌انگیز اشاره دارد و نیز به خاطر مدال‌هایی است که این فرد بعد از پایان یافتن دوران خدمتش گرفت در صورتی‌که باید در دادگاه مجازات می‌شد.

بیژنی در مورد سابقه کار کردن سایت کارتون و کاریکاتور مقاومت در مورد مسائلی اینچنینی توضیح داد: این برنامه‌ها در سیاست کاری ما قرار دارد که به مناسبت‌های مختلف داخلی و سیاسی جشنواره‌های مختلفی برگزار می‌کنیم که تاکنون سه جشنواره برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در برنامه‌های قبلی خودمان مسابقه "برقراری رابطه ایران و آمریکا"، دومین مسابقه در مورد انتخابات و سومین هم همین جشنواره کاپیتان راجرز است.

بنا به اعلام بیژنی، 20 تیر 92 آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره کاریکاتور "290 مدال برای کاپیتان راجرز" است و 24 تیر کارها داوری شده و اسامی منتخبان ساعت 17 همان روز در پایگاه روزکارتون اعلام خواهد شد.

وی در مورد سیستم جوایزدهی این برنامه توضیح داد: جوایز این مسابقه یک جایزه 10 میلیون ریالی برای بهترین کاریکاتور و تقدیر و خریداری دیگر آثار برگزیده است.

در فراخوان این برنامه ذکر شده است که هر هنرمند می‌تواند با حداکثر 5 اثر در مسابقه شرکت کند. طول یا عرض حداقل 1500 pixels و رزولوشن 300 dpi فرستادن مشخصات کامل و شماره تماس هنرمند به همراه آثار الزامی است. آثار منتخب طبق تعرفه روز کارتون، از صاحبان آثار خریداری می‌شوند. از هنرمندان برگزیده برای عضویت در گروه کاریکاتوریست‌های روزکارتون دعوت به عمل خواهد آمد. حق استفاده از آثار شرکت‌کننده، به هر نحو، برای روزکارتون محفوظ است.

کاپیتان راجرز فرمانده کشتی جنگی وینسنس، دستور پرتاب موشک به سمت هواپیمای ایرباس شرکت ایران ایر با شماره پرواز 655 را داد و در این حادثه هر 290 نفر مسافر هواپیما کشته شدند. او نه تنها به خاطر این جنایت محاکمه نشد بلکه به این خاطر مدال هم دریافت کرد. در میان سرنشینان هواپیما، 66 کودک زیر 13 سال، 53 زن و 46 تن تبعه کشورهای خارجی نیز بودند که کشته شدند. ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران از سوی جنایتکاران آمریکایی، در حقیقت یکی دیگر از مراحل رویارویی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران برای تقویت متجاوزان عراقی در جبهه های جنگ بود.

دو نشانی پست الکترونیکی جهت ارسال آثار برای این مسابقه اعلام شده که roozcartoon@gmail.com و info@roozcartoon.com است و دبیرخانه این مسابقه به آدرس تهران، خیابان آزادی، تقاطع نواب صفوی، شماره 187، طبقه سوم اعلام شده است.