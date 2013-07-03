چهره جدید سرویس عکس خبرگزاری مهر رونمایی شد / امکانات جدید سرویس عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، قالب جدید سرویس عکس خبرگزاری مهر به همراه امکانات جدید این سرویس از عصر امروز چهارشنبه برای مخاطبان قابل دسترسی است.



در قالب جدید گرافیکی امکانات مختلفی از جمله مشاهده گزارش های تصویری به صورت اسلاید شو و هم چنین امکان دانلود کل تصاویر یک گزارش تصویری به مخاطبان سرویس عکس ارائه شده است.

هم چنین با توجه درخواست شمار زیادی از مخاطبان برای مشاهده همه تصاویر مرتبط با یک گزارش تصویری در یک صفحه(که شیوه سنتی نمایش تصاویر در سرویس عکس خبرگزاری مهر است) این امکان در قالب جدید در نظر گرفته شده است.



سرویس عکس خبرگزاری مهر که یکی از پرمخاطب ترین سرویس های خبری این رسانه است در روزهای اخیر به دلیل تغییرات فنی در بروز رسانی قالب گرافیکی با مشکلاتی در سرویس رسانی به مخاطبان خود مواجه شده بود که بدینوسیله از همه مخاطبان عزیز بابت این اختلال پوزش می طلبیم.

برای مشاهده یک گزارش تصویری در حالت اسلاید شو(پخش خودکار تصاویر) باید روی آیکون مثلث (با فلش سبز رنگ نشانه گذاری شده) کلیک کنید.

در قالب سنتی سرویس عکس خبرگزاری مهر، تمام تصاویر به صورت یکجا در یک صفحه به نمایش گذاشته می شد که مخاطبان خبرگزاری در قسمت ارسال نظرات به صورت مکرر درخواست قرار دادن دوباره این امکان را به دلیل سهولت در دسترسی به همه تصاویر را داشتند. این امکان نیز در قالب جدید با کلیک بر روی آیکون 3 خط ( با فلش زرد رنگ نشانه گذاری شده است) قابل دسترسی است.

هم چنین برای علاقمندان به دریافت بسته کامل یک گزارش تصویری، امکان دانلود کل گزارش تصویری در قالب یک فایل فشرده سازی شده فراهم شده که با کلیک بر روی آیکون دانلود (با فلش قرمز رنگ نشانه گذاری شده) دسترسی به این بسته کامل گزارش تصویری امکان پذیر خواهد بود.