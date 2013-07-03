پایان احداث آخرین تقاطع غیر همسطح باقی مانده در بزرگراه آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی در خصوص این پروژه اظهار کرد : پیش از این، تقاطع همسطح بزرگراه آزادگان با محور احمدآباد مستوفی هیچ گزینه ای برای ورود به پایتخت نداشت و تغییر مسیر به سمت تهران با افزایش زمان سفر و مصرف سوخت همراه بود. در واقع در نتیجه عدم وجود یک دسترسی مناسب از غرب محور احمدآباد مستوفی به سمت شمال، رانندگانی که قصد داشتند به سمت تهران ادامه مسیر دهند باید مسیر شمال به جنوب بزرگراه آزادگان را تا رسیدن به یک دوربرگردان غیرایمن طی می کردند.

وی با بیان اینکه احداث یک پل جهتی غرب به شمال در محل تقاطع بزرگراه آزادگان با محور احمدآباد مستوفی یکی از اصلی ترین خواسته های شهروندان اسلامشهر و چهاردانگه از مدیران شهری پایتخت به شمار می رفت، گفت: نگاه غیربخشی شهرداری تهران، همواره در پی افزایش کیفیت زندگی همسایگان پایتخت بوده است و حالا چند هفته پس از بهره برداری از تقاطع های غیرهمسطح کهریزک با جاده قدیم قم، ورود به پایتخت برای ساکنان اسلامشهر و شهرها و شهرک های اطراف آن نیز تسهیل می شود.

حسینی در تشریح بخش های مختلف این پروژه گفت: تقاطع غیرهمسطح بزرگراه آزادگان با محور احمدآباد مستوفی شامل یک پل جهتی اتصال مسیر غرب به شمال است که بهره برداری از آن سبب تسهیل دسترسی خودروها از غرب محور احمدآباد مستوفی به سمت پایتخت می شود.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران یکی از مهمترین جبهه های کاری انجام شده در پروژه، احداث 150 متر دیوار بتنی است. این دیوار در قسمت شمالی پروژه ساخته شد تا ایمنی ترانشه نزدیک به بافت های مسکونی به طور کامل تامین شود.

بر اساس این گزارش پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه آزادگان با محور احمدآباد مستوفی طی 12 ماه اجرا گردید که با توجه به نوع سازه پل ، دهانه آزاد آن و وقت گیر بودن فرآیند توافق با مالکان املاک معارض، جابجایی شبکه های تاسیساتی و احداث مسیرهای انحرافی، زمان بندی قابل قبولی به نظر می رسد. لزوم احداث پایه های 5/13 متری برای تامین ارتفاع آزاد زیر پل در بخش کندرو، احداث بیش از یک کیلومتر مسیر انحرافی در شرق و غرب کوله ها و احداث 300 متر شبکه جایگزین برای رفع معارض کانال آب از دیگر دشواری های اجرای این پروژه بوده است.

همچنین طول عرشه این پل از کوله ابتدا تا کوله انتها 119 متر و عرض آن حدود 11 متر می باشد. طول رمپ های ورودی و خروجی این سازه ترافیکی در قسمت شمالی 250 متر و در قسمت جنوبی آن 370 متر است. پل تقاطع محور احمدآباد مستوفی با استفاده از 3 عدد پایه احداث شده که ارتفاع آنها به 5/13 متر می رسد.



