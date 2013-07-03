الزام تامین پارکینگ برای همه ساختمان ها در همه پهنه ها در طرح تفصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با اشاره به وضعیت ساخت پارکینگ و تامین فضاهای پارک در طرح تفصیلی جدید گفت : در طرح تفصیلی جدید تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای همه ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامی است.

وی افزود : بر این اساس صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آن نیز ، منوط به تامین پارکینگ مورد نیاز در همان ساختمان و یا در صوت احراز و تایید عدم امکان تامین پارکینگ در ساختمان مربوطه ، در پارکینگ هایی در شعاع 250 متر از ساختمان ممکن است .

مدیر کل شهرساز و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : در همه محورها و محدود ه های دیگر مانند پیاده راهها ، بزرگرا هها ، میدان ها و تقاطع ها نیز که امکان احداث و یا بهره برداری از پارکینگ در واحدهای ساختمانی مربوطه فراهم نباشد ، شهرداری تهران موظف است متناسب با شرایط و رعایت حقوق مکتسبه و صرفه و صلاح شهرداری با سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بستر سازی لازم برای تامین پارکینگ مورد نیاز را انجام دهد .

وی در ادامه افزود : همچنین شهرداری تهران مکلف به احداث پارکینگ با مشارکت بخش خصوصی در پارک های جدید است و در پارک های کنونی نیز در صورت جلب مشارکت بخش خصوصی ، با حفظ مالکیت عمومی و استفاده انحصاری برای پارکینگ می بایست نسبت به احداث پارکینگ مکانیزه اقدام کند .



