برگزاری مسابقات در 10 رشته ورزشی/ پایان رقابتهای فوتسال و والیبال دختران

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابتها با حضور 254 ورزشکار برگزار شد.

وی افزود:در رشته فوتسال که در سالن آقا مصطفی خمینی با حضور 144 ورزشکار ودر قالب 12 تیم برگزار شد، پس از 4 روز مسابقه در پایان تیمهای ناحیه 2 ، ناحیه 7 مشهد و بجستان حائز عناوین اول تا سوم شند.

میرسیستانی بیان داشت:در والیبال نیز که در سالن ورزشی شهید کاظمیان انجام شد، پس از 4 روز مسابقه و تلاش 110 دانش آموز در قالب 22 تیم، در پایان ناحیه 4 ،ناحیه 1 و ناحیه 7 مشهد به ترتیب صاحب گردن آویز طلا،نقره و برنز شدند.

گفتنی است : این مسابقات به میزبانی مشهد مقدس و در 10 رشته ورزشی برگزار می شود.