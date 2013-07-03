۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۵

در خراسان رضوی/

برگزاری مسابقات در 10 رشته ورزشی/ پایان رقابتهای فوتسال و والیبال دختران

مشهد – خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مسابقات در 10 رشته ورزشی در استان، از پایان مسابقات فوتسال و والیبال مقطع ابتدایی دختران طی 4 روز رقابت خبر داد.

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابتها با حضور 254 ورزشکار برگزار شد.

وی افزود:در رشته فوتسال که در سالن آقا مصطفی خمینی با حضور 144 ورزشکار ودر قالب 12 تیم برگزار شد، پس از 4 روز مسابقه در پایان تیمهای ناحیه 2 ، ناحیه 7 مشهد و بجستان حائز عناوین اول تا سوم شند. 

میرسیستانی بیان داشت:در والیبال نیز  که در سالن ورزشی شهید کاظمیان انجام شد، پس از 4 روز مسابقه و تلاش 110 دانش آموز در قالب 22 تیم، در پایان ناحیه 4 ،ناحیه 1 و ناحیه 7 مشهد به ترتیب صاحب گردن آویز طلا،نقره و برنز شدند.

گفتنی است : این مسابقات به میزبانی مشهد مقدس و در 10 رشته ورزشی برگزار می شود.

 

