۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۵

هوایی:

ساختمانهای مسکونی دارای برچسب انرژی می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل مقررات ملی ساختمان گفت: با اجرای ممیزی و تعیین برچسب انرژی برای ساختمانها زمینه کاهش مصرف انرژی در بناهای مسکونی فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا هوایی در پنجمین همایش مقررات ملی ساختمان که روز چهارشنبه در قزوین برگزار شد اظهارداشت: مقررات ملی ساختمان مجموعه ای از بایدها و نبایدها در حوزه ساخت و ساز است که رعایت آن به افزایش ایمنی ساختمان کمک می کند و به کاهش هزینه های انرژی نیز منجر می شود.

هوایی افزود: موارد 21 گانه مقررات ملی ساختمان در حوزه نظامات اداری است که ابلاغ می شود و تدوین این مقررات بعد از سال 74 مفهوم واقعی خود را پیدا کرده و به روز شده و در حوزه پدافند غیرعامل در حال تدوین است.

مدیرکل مقررات ملی ساختمان یادآورشد: این همایش ها در ترویج و آموزش افراد بخوبی تعریف شده و نتایج مطلوبی داشته و در اکثر شهرهی کشور مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفته و مهندسان و شهرداران به آن توجه می کنند و به عنوان الفبای اصلی ساخت و سازها شهرداریها جدی گرفته می شود.

  

برگزاری 60 دوره آموزشی در مقررات ساختمان

هوایی گفت: تاکنون 60 دوره آموزشی برگزار شده و بیش از پنج هزار نفر با مقررات ملی ساختمان آشنا شده اندو در حوزه نظارت و کنترل نیز بسیار خوب عمل شده است.

وی افزود: در سال گذشته 300 نفر مهندس دارای پروانه اشتغال جذب کار شدند و در اختیار ادارات راه و شهرسازی قرار گرفتند تا کنترل و بازرسی از 400 هزار ساخت و ساز شخصی ساز و یک میلیون دولتی ساز را انجام دهند.

نظارت بر مسکن مهر در حد عالی است

هوایی بیان کرد: در مسکن مهر نظارت عالیه شده تا حداقل از نظر سازه ای مشکلی نداشته باشد و خوشبختانه این طرحها از نظر سازه ای کمترین مشکل را دارد و در ماده 168 برنامه پنجم چند تکلیف مشخص شده که نحوه برخورد با متخلفان نیز دیده شده و بیمه کیفیت و مسئولیت نیز در آن لحاظ شده است.

  

استفاده از برچسب انرژی در ساختمانها

وی استفاده از برچسب انرژی در ساختمانها را در کاهش مصرف موثر دانست و یادآورشد: آئین نامه داخلی استفاده از برچسب انرژی در ممیزی ساختمان بسیار مهم است که به بهینه سازی مصرف کمک می کند و بزودی این آئین نامه ابلاغ خواهد شد که به مدیریت بهره برداری از ساختمان منجر خواهد شد.   



 

