ساختمانهای مسکونی دارای برچسب انرژی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا هوایی در پنجمین همایش مقررات ملی ساختمان که روز چهارشنبه در قزوین برگزار شد اظهارداشت: مقررات ملی ساختمان مجموعه ای از بایدها و نبایدها در حوزه ساخت و ساز است که رعایت آن به افزایش ایمنی ساختمان کمک می کند و به کاهش هزینه های انرژی نیز منجر می شود.



هوایی افزود: موارد 21 گانه مقررات ملی ساختمان در حوزه نظامات اداری است که ابلاغ می شود و تدوین این مقررات بعد از سال 74 مفهوم واقعی خود را پیدا کرده و به روز شده و در حوزه پدافند غیرعامل در حال تدوین است.



مدیرکل مقررات ملی ساختمان یادآورشد: این همایش ها در ترویج و آموزش افراد بخوبی تعریف شده و نتایج مطلوبی داشته و در اکثر شهرهی کشور مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفته و مهندسان و شهرداران به آن توجه می کنند و به عنوان الفبای اصلی ساخت و سازها شهرداریها جدی گرفته می شود.

برگزاری 60 دوره آموزشی در مقررات ساختمان



هوایی گفت: تاکنون 60 دوره آموزشی برگزار شده و بیش از پنج هزار نفر با مقررات ملی ساختمان آشنا شده اندو در حوزه نظارت و کنترل نیز بسیار خوب عمل شده است.



وی افزود: در سال گذشته 300 نفر مهندس دارای پروانه اشتغال جذب کار شدند و در اختیار ادارات راه و شهرسازی قرار گرفتند تا کنترل و بازرسی از 400 هزار ساخت و ساز شخصی ساز و یک میلیون دولتی ساز را انجام دهند.



نظارت بر مسکن مهر در حد عالی است



هوایی بیان کرد: در مسکن مهر نظارت عالیه شده تا حداقل از نظر سازه ای مشکلی نداشته باشد و خوشبختانه این طرحها از نظر سازه ای کمترین مشکل را دارد و در ماده 168 برنامه پنجم چند تکلیف مشخص شده که نحوه برخورد با متخلفان نیز دیده شده و بیمه کیفیت و مسئولیت نیز در آن لحاظ شده است.





استفاده از برچسب انرژی در ساختمانها



وی استفاده از برچسب انرژی در ساختمانها را در کاهش مصرف موثر دانست و یادآورشد: آئین نامه داخلی استفاده از برچسب انرژی در ممیزی ساختمان بسیار مهم است که به بهینه سازی مصرف کمک می کند و بزودی این آئین نامه ابلاغ خواهد شد که به مدیریت بهره برداری از ساختمان منجر خواهد شد.







