افزایش 15 تا 25 درصدی شهریه ها در مدارس غیردولتی

به گزارش خبر نگار مهر، حسن شربت دار، در اولین گرد همایی شورای هماهنگی موسسان مدارس ومراکزغیردولتی که درسالن جلسات خانه معلم کرمانشاه برگزار شد، گفت: هوشمند سازی مدارس در مقاطع متوسطه اول و دوم(راهنمایی و دبیرستان) ازجمله اهداف پیش روی آموزش وپرورش است واین جلسه با هدف بررسی مسائل و مشکلات مدارس غیر دولتی در استان های کشور صورت گرفته که با طرح مشکلات مربوطه مبادرت به حل آنها شود.

وی افزود: کسانی که درحوزه اندیشه به انسان ها کمک می کنند مورداحترام بزرگان دینی هستند .

وی درادامه به احساس مسئولیت معلمان و مربیان تربیتی اشاره کرد و گفت: دانش آموزان درمدارس مقاطع مختلف در کنار معلمان امانتی هستند که آموزش آنها باید با حساسیت بیشتری صورت گیرد.

مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزرات آموزش و پرورش، گفت: یکی از دغدعه های موسسین مراکز آموزشی تدریس با بهترین سطح در حد امکانات موجود است .

شربت دار، با اشاره به اینکه مرداد ماه مهلت قرارداد مراکز غیر دولتی به اتمام می رسد، گفت: جهت قراردادمجدد مراکزغیر دولتی،احتیاج به یکسری اصلاحات بوده که این اصلاحات در قالب قوانین قابل بررسی است.

وی در ادامه سخنانش تعداد مدارس غیر دولتی در کشور را10 هزارمورد ذکر کرد و گفت:علاوه براین حدود پنج هزارو436 مورد آموزشگاه زبان های خارجی ، و بیش از چهار هزارو231 مورد آموزشگاه علمی وجود دارد.

وی افزود: در کشور بیش از یک میلیون دانش آموز در مراکز غیر دولتی مشغول تحصیل هستند .

شربت دار در رابطه با حمایت های صورت گرفته درخصوص هوشمند سازی 100درصد مدارس ابتدایی، گفت: دررابطه باهوشمند سازی مدارس ابتدایی غیردولتی پنج درصداعتباردرخصوص کیفیت سازی مدارس افزایش پیدا کرده و پنج درصد هم به شهرستان ها اختصاص داده شد .

مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزرات آموزش و پرورش در پایان گفت: در سالجاری شرایط پرداخت شهریه در مدارس غیر دولتی با 15 تا 25 درصد افزایش روبروست و اگر والدین نسبت به شهریه فرزندانشان اعتراضی دارند می توانند با شماره تلفن 021-82287126 تماس گرفته و اعتراضات خود را بیان کنند.

