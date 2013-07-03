هوشمند سازی مدارس هدف اصلی مدارس غیر دولتی است

به گزارش خبرنگارمهر، علی احمد عسگری، دراولین گردهمایی شورای هماهنگی موسسان مدارس ومراکزغیردولتی که با حضور مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزرات آموزش و پرورش درسالن جلسات خانه معلم کرمانشاه برگزار شد، گفت: هوشمند سازی مدارس از جمله اهداف اصلی مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی در استان کرمانشاه است.

وی افزود: توجه به کیفیت آموزش در این مراکز آموزشی از اولویت بالایی برخوردارست.

عسگری تعداد مدارس غیردولتی را بیش از128مورد با 769 کلاس درس ذکرکرد که بیش از12 هزارو622 نفردانش آموزبا احتساب بزرگسالان راتحت پوشش دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در استان کرمانشاه حدود 283 آموزشگاه علمی و زبان های خارجی مشغول فعالیت هستند.

عسگری در ادامه تعداد مراکز پیش دبستانی را حدود 366 مدرسه با دارا بودن 509 کلاس درس ذکر کرد و گفت: در سال گذشته بیش از 10 هزار و263 نفرنوآموز(پیش دبستانی) در استان کرمانشاه آموزش دیده اند.

وی در ادامه از افزایش 25 درصدی شهریه مدارس غیر دولتی نسبت به سال گذشته ،خبر داد و گفت: افزایش این شهریه بین 15 تا 25 درصدر متغییر است و این بسته به ارائه امکانات در این مراکز است .

