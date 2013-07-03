15 روز بعد از قتل شناسایی شدم/ می دانستم دستگیر می شوم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه نشست خبری سردار اصلانی، فرمانده انتظامی ویژه غرب استان در محل ستاد این فرماندهی واقع در شهریار برگزار شد که در ادامه این نشست مجموعه ای از کشفیات انواع موادمخدر، کالاهای قاچاق و خودروهای توقیف شده به نمایش درآمد، همچنین تعدادی از متهمین پرونده های قتل، آدم ربایی و سرقت نیز در این محل حضور داشته و به تشریح چگونگی وقوع جرائم خود پرداختند.

در حاشیه این مراسم، سردار ناصر اصلانی به تشریح میزان کشفیات در حوزه های مختلف پرداخت و اظهار داشت: با انجام عملیات پلیسی و انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، باندهای قاچاق کالا و خودرو و... در مجموع طی سه ماه نخست سالجاری بیش از یک تن و 647 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، هرئین، حشیش، شیشه و.. کشف شد.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت، بالغ بر 130 میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ضبط شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی 58 دردصدی روبرو بوده است.

این مسئول با توجه به حضور برخی متهمین اصلی پرونده های قتل، آدم ربایی و سرقت در این محل، به پرونده قتل خانواده ای در ملارد اشاره کرد و گفت: هم اکنون متهم اصلی پرونده مذکور دستگیر شده و در این محل حضور دارد.

قتل خانواده چهار نفره ملاردی به بهانه فروش عتیقه در بیجار

وی در تشریح جزئیات پرونده عنوان کرد: یکی از مقتولان این پرونده فردی ساکن ملارد و کارمند بانک بود که پس از برقراری ارتباط دوستانه با افرادی که در زمینه فروش غیرمجاز عتیقه جات فعالیت می کردند، به دنبال دعوت این افراد برای خرید عتیقه، به همراه همسر و دو فرزند پسرش راهی بیجار می شود.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: این خانواده مبلغی پول را به همراه خود برده و مبلغی دیگر را نیز طی تماسی تلفنی با برادر مرد مقتول، دریافت می کنند، بنابر اظهارات قاتل، این زن و شوهر در باغی متروکه در بیجار به قتل می رسند و اجساد آنها نیز در همانجا دفن می شود، دو فرزند آنها نیز که دو پسر دوقلوی هشت ساله بودند، توسط قاتل به آبیک انتقال داده شده و در آنجا به قتل می رسند.

این مقام انتظامی یادآور شد: پس از چند روز برادر مرد مقتول به پلیس مراجعه کرده و اعلام مفقودی می کند که پرونده در دستور کار پلیس قرار می گیرد و در نهایت پس تلاشهای شبانه روزی و بی وقفه ماموران، قاتل اصلی دستگیر می شود، در رابطه با این پرونده تاکنون هشت نفر دستگیر شده اند.

سه زورگیر مسافرنما در ملارد دستگیر شدند

سردار اصلانی در بخش دیگر سخنان خود از دستگیری سه روز گیر در شهرستان ملارد خبر داد و اظهار داشت: طی 48 ساعت گذشته سه روز گیر که همگی معتاد و سابقه دار هستند، در ملارد دستگیر شدند، این افراد در پوشش مسافر سوار خودروها شده و پس از خفت گیری راننده، وسیله نقلیه را به سرقت برده و با همان وسیله اقدام به مسافرکشی می کردند.

وی ادامه داد: این افراد با وسایل نقلیه سرقتی اقدام به مسافرکشی کرده و با زورگیری، طلاجات خانمها، تلفن همراه و وجود نقد آقایان را به سرقت می بردند.

در ادامه این مراسم خبرنگاران به سراغ قاتل خانواده چهارنفره رفته و علت و چگونگی وقوع قتل را از وی جویا شدند.

مشخصات قاتل: اصغر عزیری، 29 ساله، متاهل، داری یک فرزند دختر

شغل شما چیست و چطور با مقتول آشنا شدید؟

در ملارد کشاورزی و کارهای ساختمانی می کردم، نزدیک خانه ما مغازه املاکی داشتند، برای اجاره خانه رفتم، همانجا با هم آشنا شدیم.

چطور این مساله را مطرح کردید و با هم قرار گذاشتید؟ چند روز قبل از حادثه بود؟

پول لازم داشت، به من گفته بود ورشکسته شده و قبول کرد، حدودا یک ماه قبل از حادثه بود.

چطور قرار گذاشتید؟ شما مکان خاصی در بیجار تعیین کرده بودید؟

یک ماه قبل از حادثه، خودشان رفتند بیجار در یک مسافرخانه، من روز بعدش رفتم به آنها ملحق شدم.

همدستانت چطور؟ چند نفر بودید؟ نسبتی با همدستانت داشتی؟

آنها هم خودشان روز بعد آمدند، چهار نفر بودیم، نسبتی هم نداشتیم

نقشه قبلی برای قتل داشتید؟ چه مبلغی قرار بود با خودشان بیارند؟

نه نقشه قبلی نداشتیم، 16 میلیون

چه اشیایی قرار بود به مقتول بفروشید؟

هیچی نبود، بهش گفته بودم خودمم ندیدم، یکی دیگه عتیقه رو میاره

نحوه قتل چطور بود؟

بردیمشان به صحرا، با کمک همدستانم دست و پایشان را بستم و خفه کردم.

تنهایی به قتل رساندی یا با کمک همدستان؟

تنهایی

همدستات فقط نظاره گر بودند؟

نه، اونا رفتن

بچه ها چطور؟

آوردمشان به سمت تهران در آبیک خفه کردم، چسب به دهنشان زدم تا سر و صدا نکنند، تو ماشین خفه شان کردم.

نحوه دستگیری ات چطور بود؟ چند وقت بعد از قتل؟

ملارد بودم با ماشین داشتم می رفتم ماموران گرفتنم، دنبالم بودند شناسایی شده بودم، 15 روز بعد از قتل

فکر می کردی دستگیر بشی؟

بله

پس چرا اینکار را کردی؟

قصد کشتن نداشتم