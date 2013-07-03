مشکلات درون خانواده ورزش را رسانه ای نکنید

به دنبال انتقادات محمد محمودی رییس هیئت فوتبال استان البرز از سیاست های اداره کل ، مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر پاسخ برخی از این اظهارات را داد.

جوانمردی اظهار داشت:از بدو قبول مسوولیت اداره کل ورزش استان تلاش فراوانی کردیم تا در بحث اعتبارات وکمک به هیئت ها گام موثری را برداریم اما به واسطه مشکلات کشور در بحث اعتباری این موضوع به سرانجام خوبی نرسیده ضمن انکه مدیریت قبلی با واگذاری نا مناسب اماکن ورزشی مارا به نوعی با کوهی از مشکلات ونابسلمانی دوبرو کرده بود که در سال جدید سعی کرده ایم با بررسی توان هر هیئت ،مخاطبان آن و به طور کلی نیاز سنجی اماکن ورزشی به هیئت ها واگذار شود که در همین راستا هیئت فوتبال نیز نیاز هایش مورد توجه ماست و سعی کردیم با اختصاص سالن های لازم برای مسابقات فوتبال و واگذاری زمین چمن مصنویی و طبیعی به آنها این نیاز را مرتفع نموده و برای برگزاری برنامه هایشان کمک کنیم

وی ادامه داد: حتی در بحث نگهداری از زمین های مجموعه انقلاب نیمی از هزینه را بر عهده گرفتیم تا هیئت استان دچار مشکل نشود از دیگر سو پیگیر اعتبار هزینه شده در ورزشگاه انقلاب توسط هیئت فوتبال هستیم تا مشکل آنها و اعتبار خرج شده شان عودت داده شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با بیان اینکه هیئت فوتبال باید پیگیر مطالبات خود باشد این امر را طبیعی دانست و افزود: با این حال متولیان این هیئت نباید تمام مشکلات خودشان را به گردن ما بیندازند و بایستی با بررسی توان اجرایی خود در بعضی از تصدی گری ها وارد نشود و پاسخگوی اقدامات خود باشند.

جوانمردی در پایان گفت:ما از نیاز های هیئت فوتبال و حجم فعالیت های آن آگاه هستیم و می دانیم که مخاطبان بسیاری در استان به فوتبال مشغولند لذا از تمام توان و امکانات خود برای رفع مشکلات هیدت فوتبال استفاده می کنیم و این انتظار را داریم تا این هیئت نیز به دور از مسائل حاشیه ای و کشاندن بحث های درون خانواده ورزش به رسانه ها برای حل مشکلات و کمبود ها قدم بردارد.