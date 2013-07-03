برنامه پزشک خانواده در تهران اجرا می شود/ وزارت تعاون نگران تامین منابع مالی بود

دکتر فاطمه رخشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دوستان وزارت تعاون برای اجرای برنامه پزشک خانواده در تهران دچار سوءتفاهم شده بودند که خوشبختانه با جلسه عصر امروز و همچنین جلساتی که قبل از این در معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری برگزار شد، با اجرای برنامه در تهران و سایر استانهای کشور توافق شد.

وی، علت نگرانی وزارت تعاون را تامین منابع مالی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه اعتبار دو هزار میلیارد تومانی در اعتبارات وزارت بهداشت دیده شده است، وزارت تعاون در جریان نبود یا اطمینان نداشت که منابع مالی برنامه پزشک خانواده در اختیار بیمه ها قرار نگیرد.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای اجرای برنامه پزشک خانواده در تهران هیچ مشکلی وجود ندارد، از ثبت نام نزدیک به 3 هزار پزشک در سامانه 1590 خبر داد و گفت: به محض جمع آوری اطلاعات پزشکان خانواده، این اطلاعات را در اختیار مردم قرار می دهیم تا بتوانند پزشک خانواده خود را انتخاب کنند.

رخشانی ادامه داد: بنده معتقدم پزشک خانواده باید در سراسر کشور اجرا شود، زیرا اجرای آن در برخی استانها و اجرا نشدن آن در بعضی از استانها، تبعات زیادی دارد که از جمله آنها می توان به هجوم بیماران به مراکز استانها و تهران اشاره کرد.