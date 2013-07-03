ثبت 2000 شرکت در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله علیزاده بعد از ظهر چهارشنبه در آغاز به کار نخستین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو از منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به عنوان بزرگترین مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور نام برد و افزود: تصویب و راه اندازی منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو یکی از هدایای نظام جمهوری اسلامی به مردم آذربایجان غربی و کشور بود.

وی ادامه داد: بعد از تصویب این طرح مهم اقتصادی از سوی مجلس شورای اسلامی از سال 90 اقدامات اولیه برای ایجاد این منطقه و فعال کردن آن آغاز شده و تا کنون به نحو مطلوبی پیش رفته است.

علیزاده یاد آور شد: زمانی که مرزهای آبی در جنوب کشور بسته بود، ماکو به عنوان بزرگترین گمرک زمینی کشور برای ترانزیت کالا به تنهایی فعالیت می کرد به طوری که می توان ادعا کرد مردم این شهر در تأمین کالاهای صنعتی، غذایی و جنگی مورد نیاز نقش اساسی ایفا می کردند.

وی با بیان اینکه در این خطه استعدادهای زیادی وجود دارد، یادآور شد: وجود معادن غنی، آب های سطحی و زیر زمینی، زیرساخت هایی مانند راه های ارتباطی، خطوط لوله گاز این منطقه را به یکی از با استعداد ترین مناطق کشور برای توسعه تبدیل کرده است.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو با تاکید بر توانمندی و ظرفیت های بالای ماکو و شهرستان های شمالی آذربایجان غربی گفت: این خطه از کشور به معنای واقعی کلمه، زرخیز است بنابراین باید برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های موجود در آن تلاش شود.

منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو بزرگترین منطقه آزاد تجاری و اقتصادی کشور و دومین منطقه در نوع خود در جهان به شمار می رود که با دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان مرز مشترک داشته و در نزدیکی مرزهای جمهوری ارمنستان قرار گرفته و نزدیکترین مسیر ایران به کشورهای اروپایی است.

در این همایش که با هدف معرفی ظرفیت ها، توانمندی های شهرستان ماکو ، تبیین سیاست های توسعه ای و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شده است، جمعی از کارشناسان اقتصادی، صاحبان صنایع، تجار و بازرگانان آذربایجان غربی و دیگر استان های کشور حضور دارند.

نخستین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری و فرصت های توسعه و سرمایه گذاری به مدت دو روز در روزهای 12 و 13 تیرماه در شهرستان ماکو برگزار می شود.