افزایش برخورد با کارفرمایانی که از کارگران غیرمجاز خارجی استفاده می کنند/پذیرش مشاوران خدمات ایمنی کار

به گزارش خبرنگار مهر، فريبا بهزادي بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با هشدار نسبت به بكارگيري اتباع خارجي بدون مجوز در استان هرمزگان، عنوان کرد: با كارفرمايان متخلف، برابر قانون برخورد مي شود و برابر مقررات و ضوابط هرگونه بكارگيري اتباع غيرمجاز بدون پروانه كار در كارگاهها ممنوع بوده و صاحبان واحدهاي توليدي صنعتي و خدماتي در صورت بيتوجهي به اين امر علاوه بر پرداخت جريمه، تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.
وي ادامه داد: وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي در راستاي وظايف ذاتي خود، ممانعت از بكارگيري اتباع فاقد پروانه كار توسط كارفرمايان در كارگاهها ، مؤسسات و غيره را در دستور كار خود قرار داده و با توجه به اهميت اشتغال و استفاده از نيروي كار ايراني، پس از بازرسي به عمل آمده، كارفرمايان خاطي به ازاي هر روز اشتغال غيرمجاز تبعه خارجي به 811 هزار و 875 ريال پرداخت جريمه نقدي و حبس از 91 تا 180 روز در سال جاري مجازات مي شود.
رئيس بازرسي كار اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان افزود: با توجه به ماده 120 قانون كار، اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كارشوند مگر اينكه داراي رواديد با حق كار مشخص بوده و مطابق قوانين و آئين نامه مربوطه، پروانه كار دريافت كنند.
بهزادی تاكيد كرد: در صورت استفاده كارفرمايان از نيروي كار بيگانه كه فاقد پروانه كار بوده و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است به كار گمارند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع گردد مراتب را به وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي اعلام نکنند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم، به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد.
وی در ادامه با بیان اینکه دور چهارم پذیرش مشاوران مجاز حفاظت فنی و خدمات ایمنی در سال جاری برگزار می شود، افزود: مرکز تحقیقات و تعلیمات وحفاظت فنی و بهداشت کار در راستای سیاستهای تحول آفرین خصوصی سازی و پیاده سازی عملی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در پی ارزیابی بازخوردهای مناسب سه دوره قبلی اعطای پروانه صلاحیت و تایید مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی در سنوات گذشته، دوره چهارم پذیرش مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار را در سالجاری جهت اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار می كند.
وي اظهار داشت: بر همین اساس اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت آگاهی از شرایط دوره چهارم پذیرش مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار، به لینک فراخوان پذیرش این دوره با آدرس اینترنتی Http://crtosh.irimlsa.ir/files/attach/moshaveran/sabtenam.pdf مراجعه و تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در آزمون مربوطه اقدام كنند.
قابل ذكر است كه جزئیات شرکت در این دوره در سایت اینترنتی فوق به طور کامل شرح داده شده است.
