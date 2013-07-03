به گزارش خبرگزاری مهر، محمد‌علی نعمت ‌نژاد اظهار داشت: با وجود این که فروردین و اردیبهشت ماه امسال در منطقه زیرکوه وقوع سیلاب داشتیم ولی این سیلاب‌ها مربوط به حوزه‌های شاهرخت و آهنگران است و در حوزه سد حاجی ‌آباد سیلاب و به تبع آن ذخیره ‌سازی آب نداشته ‌ایم.

وی حجم مخزن سد حاجی‌ آباد را در حال حاضر حدود 6.5 میلیون متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم آن را 2.4 میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود : از این مقدار 9.1 میلیون متر مکعب به وزارت نیرو اختصاص دارد که صرف امور کشاورزی و محیط زیست می ‌شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ‌ای خراسان‌ جنوبی ادامه داد: در سال آبی 91-90 و تا مهرماه سال گذشته ذخیره سد حدود یک و نیم میلیون متر مکعب بود، یعنی آب موجود در سد که در حال حاضر خالی شده مربوط به همان سال آبی گذشته است و امسال آبگیری سد انجام نشده است.

نعمت نژاد دلیل اصلی خشک شدن سد را نبود سیلاب در اوایل امسال برای ذخیره‌ سازی عنوان کرد و گفت: به دلیل داشتن حقابه کشاورزان در پایین دست این سد، بیشتر از ورودی آب مخزن و میزان ذخیره سازی، از ذخیره آب استفاده کرده ‌اند و به این دلیل آب سد تخلیه شده است.

وی این مشکل را نه فقط برای سد حاجی ‌آباد بلکه مربوط به دیگر سدهای استان هم دانست و گفت: به دلیل نبود سیلاب در دیگر سدهای استان نیز ذخیره ‌سازی آب نداشته ‌ایم.