حجت الاسلام محسن زاده به امامت جمعه صفادشت منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، حجت الاسلام جعفر محسن زاده به امامت جمعه شهر صفادشت ملارد منصوب شد.

مراسمی به منظور استقبال از امام جمعه جدید شهر صفادشت در نظر گرفته شده است، این مراسم روز جمعه مورخ 14 تیرماه جاری از ساعت 12 از ابتدای خیابان ولیعصر (عج) آغاز می شود، در ادامه نیز حاضران در مصلای نماز جمعه صفادشت به ادای فریضه نماز باشکوه جمعه می پردازند.

پیش از این حجت لاسلام سادات رسول امام جمعه صفادشت بود که طی چند روز گذشته با حکم شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، به مدت سه سال به امامت جمعه شهر باغستان شهرستان شهریار منصوب شد.