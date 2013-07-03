کهگیلویه و بویراحمد تنها استان بدون پارک علم و فن آوری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی مرادی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این استان برای تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، ایده ها، بازارسازی و بازاریابی شرکت ها نیازمند پارک علم و فناوری است.

وی نبود پارک علم و فن آوری در این استان را نگران کننده دانست و اظهار داشت: بهره مندی نخبگان این استان از پارک علم و فن آوری همانند سایر استان ها، همت همه مسئولان استانی را می طلبد.

مرادی بیان کرد: نبود زیرساخت ها و حمایت مسئولین استانی از معضلات و مشکلات سر راه ساختن چنین مراکزی در استان است.

وی همچنین از بازدید جمعی از دانشجویان، مخترعان و نوآوران این استان از شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان خبرداد.

مرادی گفت: در این سفر یک روزه جمعی از فرهیختگان و نوآوران استان کهگیلویه و بویراحمد با شرکتهای علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان اصفهان آشنا شدند.

وی بیان داشت: هدف اصلی ما از این بازدید یک روزه آشنایی با شیوه کار و نوع حمایت های سایر استان‌ها به فرهیختگان و نوآوران خود است.