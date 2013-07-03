27 مسجد شهرستان سرخه طی آیینی غبار روبی شد

حجت الاسلام صادق بخشی در حاشیه غبار روبی زائر سرای سرخه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهميت خواندن نقش مساجد در ميان مراکز مذهبي و معنوي گفت: به طور قطع بايد اذعان کرد که بعد از قبله آمال خانه خدا کعبه، مساجد مقدس ترين اماکن مذهبي است.

وی تصریح کرد: از اين رو نظافت و آماده سازي اين مکان براي ماه رمضان جهت بهره برداري و جذب بيشتر مخاطب امري حياتي و ضروري است.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه با بیان اینکه مساجد بستر انديشه سازي و انديشه پروري در محيط امن و با طراوت با هدف به اکمال رساندن انسان و فراهم شدن فضايي جهت خدايي شدن است اظهار داشت: از اين رو مي طلبد در مسير آماده سازي اين مکان برنامه ريزي مطلوب صورت بگیرد.

بخشی در خاتمه ضمن اشاره به غبار روبی 27 مسجد سرخه در آستانه ماه مبارک رمضان افزود: مسجد به عنوان کانون عبادت و تقوا، باید علاوه بر جذابیت معنوی، از جذابیت ظاهری نیز برخوردار باشد.