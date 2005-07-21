سخنگوي وزارت امور خارجه: چهار ديپلمات ربوده شده ايراني زنده هستند// طرح شكايت در دادگاه هاي ذيصلاح لبنان عليه عاملين ربودن چهار ديپلمات ايراني

به گزارش خبرگزاري "مهر" حميد رضا آصفي گفت : جمهوري اسلامي ايران مسئوليت اين حادثه را متوجه رژيم صهيونيستي مي داند و تلاشهاي زيادي براي روشن شدن وضعيت اين عزيزان به عمل آورده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: دولت لبنان و حزب الله اين كشور در اين زمينه همكاري خوبي با جمهوري اسلامي ايران انجام داده اند ولي متاسفانه به دليل كارشكني رژيم صهيونيستي تلاشهاي صورت گرفته تاكنون به نتيجه نرسيده است.

دكتر آصفي گفت : وزارت امور خارجه در حال برسي ادعاهاي جديد " سمير جعجع " مبني بر اينكه از سوي وي دستور تحويل ديپلماتهاي ايراني به بخش امنيتي نيروهاي لبناني (ايلي حبيقه) داده شده، مي باشد و طرح شكايت در دادگاههاي ذيصلاح لبنان عليه عاملين اين اقدام در دستور كار ما قرار دارد تا طي آن، مساله به شكل جدي و شفاف از طريق مراجع ذيصلاح قضائي مورد تعقيب قرار گرفته و عاملين اين گروگانگيري مشخص و راي دادگاه اجرا گردد.

آصفي همچنين خاطرنشان كرد : علاوه بر لبنان تلاشهاي همه جانبه اي از طريق ساير كشورهاي ذي نفوذ در منطقه به ويژه سوريه و سازمانهاي بين المللي و سازمان ملل و به ويژه شخص دبير كل به عمل آمده و اين تلاشها همچنان ادامه خواهد يافت.

وي تاكيد كرد : اعتقاد داريم كه اين افراد زنده هستند و مسئوليت سلامت ايشان بر عهده رژيم صهيونيستي است و بايد عواقب آن را به عهده گيرد و وزارت امور خارجه با جديت اين موضوع را در دستور كار پيگيرانه و مستمر خود دارد.