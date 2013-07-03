اردوهای جهادی سبب تقویت روحیه‌ ایثارگری جوانان می شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمدعلی مهدی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از اردوهای جهادی این شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از دانشجویان جهادگر بسیجی که در این اردو شرکت کرده اند، بیان داشت: اردوهای جهادی آثار و برکات معنوی فراوانی برای شما دانشجویان دارد؛ چرا که باعث خودسازی، تقویت روحیه‌ ایثارگری و خدمت رسانی در آنان می شود.

وی افزود: افرادی که در اردوهای هجرت شرکت می‌ کنند صرف ‌نظر از محرومیت ‌زدایی خودسازی می ‌کنند و از همه مهمتر جو فرهنگی ایجاد می ‌کنند و سبب یک تحول عظیم فرهنگی می ‌شوند.

فرماندار بشرویه با اشاره به برنامه های دائمی بسیج سازندگی اظهارداشت: این برنامه ها بیشتر به موضوعات فرهنگی و اجتماعی مرتبط است و سازندگی روحی و معنوی جوانان میهن اسلامی مهمترین برنامه در بسیج سازندگی است.

وی ادامه داد: جوانان بسیجی پس از سازندگی درونی و معنوی به فرهنگ خودباوری رسیده و می توانند برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت توسعه کشور وارد شوند.

وی افزود: طرح اردوهای جهادی خدمات قابل توجهی به مناطق محروم ارائه داده و باعث شادابی و نشاط اهالی این مناطق شده است.

مهدی نژاد تصریح کرد: اردوهای جهادی تضمین کننده توسعه پایدار منطقه و راهکاری موثر در مقابل با تحریم ها و جنگ اقتصادی دشمن وهمچنین دژمحکمی دربرابر توطئه های دشمن برای تخریب فکر و اندیشه جوانان این مرزوبوم میباشد وهمه اینهااز برکات نظام اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه اردوهای جهادی زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی (عج) است، بیان کرد: اردوهای جهادی حرکتی است که باید در تمام شئونات زندگی جاری و ساری باشد که این حرکت زمینه‌ ساز ظهور حضرت ولی عصر (عج) خواهد بود.