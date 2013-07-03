مجمع شورای اندیشه و همفکری بسیج اقشار در سیریک تشکیل شد

سرهنگ اسحق حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از شکل گیری مجمع شورای اندیشه و همفکری بسیج اقشار شهرستان سیریک خبر داد و افزود: این مجمع از هشت کارگروه تخصصی و یک هیئت رئیسه تشکیل شده که به طور مستمر در کنار یکدیگر گرد آمده و شورای اندیشه و همفکری مجمع بسیج را تشکیل می دهند .

وی ادامه داد: مجمع بسیج از زیر مجموعه هایی با عنوان کارگروهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، سازندگی، اقتصادی و سایر حوزه ها با مسائل جامعه تشکیل شده که از ظرفیت نخبگان و صاحب نظران حوزه خود بهره می برد.

فرمانده سپاه ناحیه سیریک استفاده و همفکری از نخبگان، صاحب نظران را از مهم ترین اهداف تشکیل مجمع بسیج اقشار در شهرستان سیریک عنوان کرد و بیان داشت: کمک به تحقق جامعه اسلامی از طریق پیاده سازی اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از جمله اهداف تشکیل مجمع بسیج شهرستان سیریک است.

وی تصریح کرد: وظیفه و اختیارات مجمع این است که سند سالانه مجمع شهرستان را تدوین و تصویب کند و گزارشی از وضعیت شهرستان در ابعاد مختلف را ارائه و سیاست و راهکار تقویت وحدت و انسجام و جذب حداکثری در بسیج را ارائه کند.

حیدری مجمع بسیج شهرستان سیریک و کارگروهای تخصصی آن را اتاق فکر سیریک دانست و افزود: با اجرای این برنامه و با استفاده از افراد صاحب نظر و اهل اندیشه و فکر یکی از اهداف پنج ساله بسیج نیز محقق خواهد شد .