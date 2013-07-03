طرح آموزش همگاني حفاظت از محيط زيست در دامغان اجرا مي شود

حسين امير عبدالهيان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح آموزشي همگاني محيط زيست با هدف ترويج فرهنگ حفاظت محيط زيست در بين عامه مردم و آشنا ساختن آنها نسبت به اهميت محيط زيست در حيات انسان ها در تابستان سالجاري اجرا مي شود.

وی افزود: اين طرح با مشاركت اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دامغان و شركت تعاوني دانش بنيان مدارآفرينان صنعت به مرحله اجرا در مي آيد.

مدير عامل جمعيت اتحاد سبز استان سمنان يادآور شد: با اجراي اين طرح بيش از 240 كارگاه تخصصي زيست محيطي با موضوعات متنوع برگزار مي شود كه 12 كارگاه در محل اداره حفاظت محيط زيست و ساير كارگاه ها در پايگاه هاي فني سازي اوقات فراغت تشكيل خواهد شد.

امير عبدالهيان در خاتمه گفت: پيش بيني مي شود در اين طرح به بيش از یک هزار نفر از شهروندان دامغاني آموزش هاي زيست محيطي ارائه شود.