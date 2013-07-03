70 درصد مسکن مهر استان قزوین به صورت صنعتی ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر محمد زاده روز چهارشنبه در پنجمین همایش "مقررات ملی ساختمان با رویکرد آسیب شناسی مقررات ملی ساختمان" که در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد اظهارداشت: حضور موثر صاحب نظران، مهندسان و کارشناسان و مسئولان ارشد کشوری و استانی در این همایش میزان علاقمندی متخصصان و مدیران به موضوع مقررات ملی ساختمان را نشان می دهد و خشوحال کننده است.



وی افزود: مقررات هر چند مجموعه بایدها و نبایدهاست اما گاهی آن را به اشکال مختلف می توان اجرا کرد و گاهی عوامل بازدارنده و باورهایی که در برخی متولیان وجود دارد خللی در کار وارد می کند که مناسب نیست.



رئیس اداره راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: خوشبختانه در استان قزوین همه مدیران بر این باورند که رعایت مقررات ملی ساختمان امری ضروری است و شهرداران آن را در بدنه کارهای اجرایی خود وارد کرده اند و دیگر در برابر سخت گیریهای کارشناسان مقاومت نمی کنند.





محمدزاده بیان کرد: امروز به مرحله ای رسیده ایم که مردم هم مطالبات فنی بالایی از مهندسان دارند و این رویکرد به ترویج فرهنگ عمومی در رعایت مقررات فنی در ساختمانها کمک کرده و نتایج خوبی داشته است.



وی گفت: در مسکن مهر استان در رعایت مقررات ملی ساختمان نمره قابل قبول 90 را از 100 گرفته ایم و با استفاده از مصالح استاندارد هیچ بتن غیر استانداردی بکار نمی رود و اسکلت جوش با تست جوش تائید می شود تا استحکام بناها تضمین شود.



70 درصد ساخت مسکن مهر استان صنعتی است



این مسئول تصریح کرد: 70 درصد مسکن مهر استان قزوین به صورت صنعتی انجام شده و با اصلاح فرآیند تولید مصالح در کارخانه ها تلاش شده تا در مبدا از مصالح استاندارد استفاده شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.





محمدزاده گفت: همه لوله های آب سرد و گرم بکار رفته در مسکن مهر پنج لایه و از برندهای بالای کشوری است و پنجره ها UPVC و کابل های برق هر چند اقلام تقلبی زیادی در بازار دارد پس از تست مقاومت مورد استفاده قرار گرفته است.



مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: اگر طرح مسکن مهر نبود بیش از سه میلیون و 500 هزار نفر با مشکلات تامین مسکن روبرو بودند و مشکلات جدی در این زمینه برای دولت ایجاد می شد اما اجرای این طرح به کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از افزایش قیمتها و صاحب خانه شدن مردم کمک کرد.



محمدی: فرهنگ رعایت مقررات را عمومی کنیم



داود محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم اگر بخواهیم چالش های مقررات ملی را مطرح و برطرف کنیم باید به آموزش استادکاران، استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب، مراجع صدور پروانه توجه ویژه ای داشته باشیم.



وی افزود: با فرهنگ سازی عمومی می توانیم زمینه اقبال مردم در رعایت مقررات ملی ساختمان را فراهم کنیم و از ساختمانها بهره برداری مناسبی داشته باشیم.



محمدی بیان کرد: با کنترل مصالح ساختمانی در مبداء می توان به کیفیت ساخت کمک کرد و هزینه های این بخش را کاهش داد.





نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: با خیل عظیم فارغ التحصیلان بخش ساختمان قادریم با بهره گیری از این ظرفیت عظیم به افزایش کیفیت ساخت و سازها رونق بخشیم.



پنجمین همایش مقررات ملی ساختمان عصر امروز با تشکیل سه کارگروه آموزشی با عنوانهای، آسیب شناسی با مبانی پدافند غیرعامل، آسیب شناسی ضوابط معماری و شهرسازی در مقرات ملی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان، ایمنی و حفاظت با رویکرد گودبرداری به کار خود پایان می دهد.

در این مراسم از 14 دستگاه اجرایی برتر، در رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله مسعود نصرتی شهردار، علی فرخزاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان، احمد فیروزی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تجلیل شد.