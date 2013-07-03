به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس برنامه ریزی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: عضویت 35 درصد اهالی این استان در کتابخانه های عمومی در برنامه قرار گرفته است.

مهدی آریان اظهار کرد: این هدفگذاری بر مبنای سند راهبردی توسعه کتابخانه های عمومی صورت گرفته که بر اساس آن باید تا سال 1404 به این شاشخص برسیم.

آریان گفت: تا پایان سال 1391 تعداد 30 هزار و 708 نفر در این استان عضو کتابخانه های عمومی شده اند که یعنی به ازای هر 100 نفر جمعیت 3.54 نفر عضو این نهاد شده اند که رقم اعضا باید تا سال 1404 به 284 هزار نفر برسد.

وی در خصوص طرح ها و برنامه های لازم برای رسیدن به این هدف افزود: تعامل با دستگاه های اجرایی استان به منظور عضویت کلیه کارکنان دولت و خانواده آنان، ارائه خدمات ویژه به گروههای خاص مانند جانبازان، معلولان، بازنشستگان و تاکید بر خانواده محوری در کتابخانه ها از طریق تسهیل و ارائه خدمات ویژه به آنان از جمله این برنامه هاست.

توقیف 36 دستگاه موتورسیکلت متخلف در بجنورد

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بجنورد از توقیف 36 دستگاه موتورسیکلت متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد.

سرهنگ مجید امانی اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و فاقد کلاه ایمنی در دستور کار مأموران انتظامی و راهور این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران در اجرای این طرح، موفق شدند 36 دستگاه موتورسیکلت متخلف که راکبان آن‌ها فاقد گواهینامه و کلاه ایمنی بودند را توقیف کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بجنورد با اشاره به وظیفه همه اقشار جامعه در تأمین امنیت، عنوان کرد: احساس مسئولیت همه اقشار جامعه در راستای برقراری امنیت امری لازم و ضروری است و سهم مردم در تأمین امنیت و حفظ آرامش جامعه در گرو همکاری و تعامل با پلیس است.

3200 بازدید از طرح‌های اشتغال مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال تاکنون این نهاد سه هزار و 247 بازدید از طرح‌های اشتغال و خودکفایی مددجویان زیرپوشش خود داشته است.

امان‌الله حسین‌پور اظهار کرد: با توجه به اینکه توانمند‌سازی خانواده‌های زیرپوشش یکی از رویکردهای مهم این نهاد است لذا برای بالا بردن سطح کمی و کیفی طرح‌های اشتغال، بازرسان این نهاد به صورت دوره‌ای اقدام به سرکشی از طرح‌های جاری مددجویان می‌کنند.

وی در خصوص تعداد طرح‌های فعال کمیته امداد در سطح استان افزود: این نهاد در حال حاضر بیش از 10 هزار و 249 طرح اشتغال فعال در سطح استان دارد که تمامی آن‌ها تحت نظارت قرار دارند و به صورت مستمر مورد بازدید قرار می‌گیرند.

حسین‌پور تصریح کرد: این امر باعث افزایش ضریب موفقیت مددجویان در به ثمر رساندن طرح‌های اشتغال می‌شود.