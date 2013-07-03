۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۳۸

براتی:

صادرات باژارچه مرزی میل 73 درمیان 64 درصد افزایش یافت

بیرجند – خبرگزاری مهر: فرماندار درمیان گفت: از آغاز سال جاری تا کنون 20میلیون و 310 هزار و 227 دلار کالا از بازارچه مرزی گلورده این شهرستان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64درصد رشد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی براتی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمیان با بیان این که میزان صادرات خرداد ماه امسال  با 10میلیون دلار در شش ساله اخیر بی نظیر است، ادامه داد: در حال حاضر 9 غرفه دار در بازارچه مرزی درمیان فعالیت می کنند.

فرماندار درمیان تأمین سوخت بازارچه را  نیاز تجار و پیله وران ایرانی و افغانی دانست و تصریح کرد: مهمترین صادرات شهرستان در چهار ماهه اخیر از بازارچه گلورده شامل موکت،فرش،مواد غذایی و پسته می شود که این اقلام بیشترین میزان ارزآوری را داشته است.

براتی، از کشف چهار کیلو گرم مواد آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و فاقد برچسب سلامت ازمجموع 18 واحد صنفی در بهار سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در این راستا چهار واحد متخلف شناسایی شده و تحویل مراجع قانونی شدند.

فرماندار درمیان، همچنین از انجام  یک هزار و70 مورد بازرسی از مجموع  40 واحد صنفی تحت پوشش طرح شبنم، 20 کوره و عرضه کنندگان کالای دخانی خبر داد و افزود: نهادینه شدن فرهنگ مصرف تولید ملی و حل مشکلات تولید کنندگان شهرستان به ویژه عشایر مرزنشین که مهم­ترین منبع تولید محصولات لبنی و دام در شهرستان به شمار می روند، زمینه ساز خلق حماسه اقتصادی در این شهرستان می شود.

براتی اضافه کرد: تسریع در صدور مجوز بهداشت برای دامداران و توجه به شرایط اقلیمی و نیاز شهرستان در تصمیم گیری ها بسیاری از مشکلات عشایر و دامداران را برطرف می کند.

وی با اشاره به نامگذاری هشتم لغایت چهاردهم تیر ماه به هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از راه‌های تحقق حماسه اقتصادی مبارزه مستمر، حرفه‌ای و کارشناسی شده با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز است.

