صادرات باژارچه مرزی میل 73 درمیان 64 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی براتی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمیان با بیان این که میزان صادرات خرداد ماه امسال با 10میلیون دلار در شش ساله اخیر بی نظیر است، ادامه داد: در حال حاضر 9 غرفه دار در بازارچه مرزی درمیان فعالیت می کنند.

فرماندار درمیان تأمین سوخت بازارچه را نیاز تجار و پیله وران ایرانی و افغانی دانست و تصریح کرد: مهمترین صادرات شهرستان در چهار ماهه اخیر از بازارچه گلورده شامل موکت،فرش،مواد غذایی و پسته می شود که این اقلام بیشترین میزان ارزآوری را داشته است.

براتی، از کشف چهار کیلو گرم مواد آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و فاقد برچسب سلامت ازمجموع 18 واحد صنفی در بهار سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در این راستا چهار واحد متخلف شناسایی شده و تحویل مراجع قانونی شدند.

فرماندار درمیان، همچنین از انجام یک هزار و70 مورد بازرسی از مجموع 40 واحد صنفی تحت پوشش طرح شبنم، 20 کوره و عرضه کنندگان کالای دخانی خبر داد و افزود: نهادینه شدن فرهنگ مصرف تولید ملی و حل مشکلات تولید کنندگان شهرستان به ویژه عشایر مرزنشین که مهم­ترین منبع تولید محصولات لبنی و دام در شهرستان به شمار می روند، زمینه ساز خلق حماسه اقتصادی در این شهرستان می شود.

براتی اضافه کرد: تسریع در صدور مجوز بهداشت برای دامداران و توجه به شرایط اقلیمی و نیاز شهرستان در تصمیم گیری ها بسیاری از مشکلات عشایر و دامداران را برطرف می کند.

وی با اشاره به نامگذاری هشتم لغایت چهاردهم تیر ماه به هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از راه‌های تحقق حماسه اقتصادی مبارزه مستمر، حرفه‌ای و کارشناسی شده با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز است.