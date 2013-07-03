۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۴۰

دشوارگر خبر داد:

صدور 60 هزاركارت مبادلات مرزي الكترونيكي در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: نزدیک به 60 هزاركارت مبادلات مرزي الكترونيكي در هرمزگان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود دشوارگر از صدور نزدیک به 60 هزاركارت مبادلات مرزي الكترونيكي در هرمزگان خبرداد و اظهارداشت: مهلت ثبت نام برای دریافت كارت مبادلات مرزنشيني تا پايان شهريور ماه سال جاري تمديد شد و كليه متقاضيان مي توانند نسبت به تكميل مدارك خود به دفاتر پيشخوان خدمات دولت، براي ثبت نام خود مراجعه و اقدام کنند .

وی افزود: تا کنون حدود 60 هزار كارت متقاضيان در هرمزگان صادر و به دفاتر پيشخوان خدمات دولت ارسال شده كه اطلاع رسانی صحیح و مناسب به صاحبان كارت ها جهت مراجعه و دریافت کارت بر عهده دفاتر پيشخوان خدمات دولت است.

معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خاطرنشان کرد: در كارت هاي صادر شده سهميه مبادلات مرزي يكساله 92 نيز لحاظ شده است.

دشوارگر تصریح کرد: مرحله دوم طرح مكانيزه نمودن كارت مبادلات مرزي، انتقال استفاده از اين كارت به تعاوني هاي مرزنشينان است كه این کار در حال انجام است و دارندگان كارت هاي مذكور از ابتداي هفته آينده مي توانند با مراجعه به دفاتر تعاوني هاي مرزنشينان سطح استان هرمزگان، اين امكان را فراهم آورند.

 

