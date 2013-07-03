بالغ بر 2600 مددجو كميته امداد دامغان سبد كالاي غذايي دريافت مي كنند

محمد قوسي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به توزيع سبد كالاي غذايي در بين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان دامغان اظهار داشت: این امر با مشاركت خيرين و اعتبارات اين نهاد در شهرهاي دامغان، اميريه، ديباج ،كلاته رودبار و روستاهاي تابعه صورت خواهد گرفت.

وي ارزش هر يك از سبد كالا را 450 هزار ريال ذکر کرد و يادآور شد: این سبد شامل برنج، گوشت قرمز، روغن نباتي، شكر، رب گوجه فرنگي و ماكاروني است كه در بين مددجويان تحت پوشش توزيع مي شود.

مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان دامغان در خاتمه با اشاره به اینکه سبد كالاي غذايي در بين دو هزار و 631 نفر از مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) این شهرستان توزيع مي شود تصريح كرد: در مجموع ارزش ريالي این طرح را يك ميليارد و 183 ميليون و 950 هزار ريال است.