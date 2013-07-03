  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۲۰:۰۲

قوسی در گفتگو با مهر:

بالغ بر 2600 مددجو كميته امداد دامغان سبد كالاي غذايي دريافت مي كنند

دامغان – خبرگزاري مهر: مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان دامغان گفت: در آستانه فرا رسيدن ماه مبارك رمضان دو هزار و 631 نفر مددجو تحت پوشش اين نهاد در اين شهرستان سبد كالاي غذايي دريافت مي كنند.

محمد قوسي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به توزيع سبد كالاي غذايي در بين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان دامغان اظهار داشت: این امر با مشاركت خيرين و اعتبارات اين نهاد در شهرهاي دامغان، اميريه، ديباج ،كلاته رودبار و روستاهاي تابعه صورت خواهد گرفت.

وي ارزش هر يك از سبد كالا را 450 هزار ريال ذکر کرد و يادآور شد: این سبد شامل برنج، گوشت قرمز، روغن نباتي، شكر، رب گوجه فرنگي و ماكاروني است كه در بين مددجويان تحت پوشش توزيع مي شود.

مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان دامغان در خاتمه با اشاره به اینکه سبد كالاي غذايي در بين دو هزار و 631 نفر از مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) این شهرستان توزيع مي شود تصريح كرد: در مجموع ارزش ريالي این طرح را يك ميليارد و 183 ميليون و 950 هزار ريال است.

کد مطلب 2089714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها