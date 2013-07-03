شش نمایشگاه عرضه کالا ویژه ماه رمضان در اردبیل دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی عصر چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار استان اردبیل اضافه کرد: این نمایشگاه ها در شش شهرستان بزرگ استان از جمله اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر، خلخال و.. ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای این تعداد نمایشگاه 262 غرفه عرضه کالا در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از این مجموع 22 غرفه به صورت رایگان در اختیار واحدهای تولیدی و پخش استان برای عرضه و توزیع محصولات ارزان قیمت با 20 درصد زیر قیمت بازار واگذار می شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به عرضه تمام اقلام مصرفی ماه رمشان در این نمایشگاه ها ادامه داد: تمام محصولات با تخفیف ویژه ارائه خواهد شد، ضمن اینکه امسال در زمینه کیفیت محصولات نیز نظارت مستمر صورت می گیرد تا کالاهای کیفی به شهروندان عرضه شود.

وی تصریح کرد: در کنار این نمایشگاه ها، اقلام اساسی از جمله گوشت مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و... نیز به صورت نمایشگاهی و شبکه ای و با قیمت مصوب دولتی به شهروندان عرضه خواهد شد تا مشکلی در زمینه تامین آن در بازار وجود نداشته باشد.

عزیزی از ذخیره سازی مناسب اقلام و کالاهای اساسی در استان خبر داد و متذکر شد: در بحث نظارت و بازرسی بازار نیز طرح های ویژه ماه رمضان آغاز شده و اکیپ های نظارتی سازمان، با مشارکت اتحادیه های اصناف و تعزیرات بر روند ارائه اقلام اساسی نظارت می کنند.

استاندار اردبیل نیز در این جلسه تنظیم بازار مصرف اقلام مورد نیاز را در این ایام بسیار سخت و البته ضروری توصیف کرد و متذکر شد: باید ضمن تشدید نظارت ها و جلوگیری از سودجویی برخی، اقلام و کالاهای اساسی به میزان کافی در بازار عرضه شود تا مشکلی به لحاظ افزایش قیمت وجود نداشته باشد.

اکبر نیکزاد با بیان اینکه هم اکنون در بحث ذخیره سازی اقلام مورد نیاز بویژه پروتئینی مشکلی در این استان وجود ندارد، عنوان کرد: در زمینه راه اندازی نمایشگاه های عرضه مستیقیم کالا نیز باید نظارت ها ویژه و مستمر باشد، علاوه بر این باید قیمت ها مصوب و تخفیف ها رعایت شود.

وی همچنین با اشاره به ارائه سبد کالاهای ماه رمضان برای کامندان دستگاه های دولتی افزود: معمولا در این خصوص به صورت کشوری و متمرکز تصمیم گیری می شود، اما اگر موردی باشد تصمیم گیری خواهد شد.

به گفته استاندار اردبیل در خصوص ارائه سبد کالاهای اساسی به کارمندان شهرداریها و نیز کارخانجات استان یادآور شد: نامه هایی به شهرداران و صاحبان کارخانجات نوشته شده است، البته در بحث کارخانه ها الزامی نیست اما در این نامه به این مهم تاکید کرده ایم.