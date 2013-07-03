انجام 3 عمل پیوند کلیه طی کمتر از 48 ساعت در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

رئيس بخش پيوند كليه بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس در این خصوص گفت: در كمتر از 48 ساعت عمل پيوند كليه سه بيماركليوی در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس با موفقيت انجام شد.

دكتر حميد رضا سامي مقام افزود: اين سه بيمار داراي بيماري مزمن كليه اي بوده اند و دو نفر از بيماران در يك روز و يك نفر چند ساعت بعد پيوند كليه شد ند.

وی با اشاره به اينكه امكانات پيوند كليه در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس فراهم شده است، اظهار داشت: دو نفر از اين بيماران قبل از عمل دياليز نشدند و يك نفر از آنها دياليز مي شده است، كه از نشانه بارز شناسايي به موقع بيماري كليه در روند درمان آنها است.

وي ياد آور شد: بخش پيوند كليه بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس به عنوان مركز نوپا پيوند اين امكانات را دارد كه بيمار ان كليه اي مي توانند پس از شناسايي و فراهم بودن كليه اهدايي عمل پيوند را بدون سير مراحل دياليزي انجام شود .

گفتني است با راه اندازي بخش پيوند كليه در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس در دي ماه سال گذشته تاكنون پنج پيوند كليه با موفقيت انجام شده است .