۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۲۰:۱۵

برای نخستین بار در هرمزگان/

انجام 3 عمل پیوند کلیه طی کمتر از 48 ساعت در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سه عمل پیوند کلیه طی کمتر از 48 ساعت در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه بيماركليوی طی کمتر از 48 ساعت دربيمارستان شهيد محمدي بندرعباس پيوند كليه شدند.

رئيس بخش پيوند كليه بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس در این خصوص گفت: در كمتر از 48 ساعت عمل پيوند كليه سه بيماركليوی در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس با موفقيت انجام شد.

دكتر حميد رضا سامي مقام افزود: اين سه بيمار داراي بيماري مزمن كليه اي بوده اند و دو نفر از بيماران در يك روز و يك نفر چند ساعت بعد پيوند كليه شد ند.

وی با اشاره به اينكه امكانات پيوند كليه در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس فراهم شده است، اظهار داشت: دو نفر از اين بيماران قبل از عمل دياليز نشدند و يك نفر از آنها دياليز مي شده است، كه از نشانه بارز شناسايي به موقع بيماري كليه در روند درمان آنها است.

وي ياد آور شد: بخش پيوند كليه بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس به عنوان مركز نوپا پيوند اين امكانات را دارد كه بيمار ان كليه اي مي توانند پس از شناسايي و فراهم بودن كليه اهدايي عمل پيوند را بدون سير مراحل دياليزي انجام شود .

گفتني است با راه اندازي بخش پيوند كليه در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس در دي ماه سال گذشته  تاكنون پنج پيوند كليه با موفقيت انجام شده است .

