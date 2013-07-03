سردار نقدی: آمریکا منتظر انتقام سخت و بزرگ امت اسلام باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در چارچوب برنامههای بازدید از مراکز بسیج استان مرکزی در اراک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خلیج فارس و شهید محراب آیتالله صدوقی، اظهار داشت: دست رژیم پلید آمریکا تا مرفق به خون شهدای اسلام آغشته است. با هدایت و دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت آمریکا هر روز شاهد قتل مردم مسلمان فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه هستیم. پرونده سیاه این رژیم روی سفاکان تاریخ چون فرعونها، مغولها و هیتلرها .. را سفید کرده است.
وی در ادامه افزود: اگر هر ساله 12 تیر ماه را گرامی داریم و نسبت به جنایت ددمنشانه آمریکا که قریب به 60 کودک و جمعا 290 نفر از مردم عزیز کشورمان را به شهادت رساند ابراز انزجار میکنیم، نباید تصور کنیم که جنایات آمریکا به همین محدود میشود آمریکا فقط قاتل 290 شهید ایرباس مسافربری نیست بلکه این رژیم سفاک عامل اصلی قتل بیش از 220 هزار شهید ماست.
نقدی تاکید کرد: اگر رژیم پلید شاه دهها هزار نفر از مردم را به شهادت رساند به دستور آمریکا بود. اگر گروههای تروریستی مثل منافقین، دموکرات، کوموله و ... 17 هزار نفر از مردم مظلوم و بیدفاع از زن و مرد و کودک و جوان و پیر و همچنین شهید صدوقی از شهدای محراب و شهدای 7 تیر و شهید مظلوم بهشتی را به شهادت رساندند به دستور آمریکا بود و همین رژیم خونریز این گروهکها را آموزش، سازماندهی و تجهیز کرد و در مقابل مردم قرار داد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به حماسه هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: اگر صدام به ایران حمله کرد همه میدانند که با تجهیز، حمایت، پشتیبانی و دستور آمریکا بود.
نقدی در پایان با اشاره به شرایط سخت و ملتهب کشورهای منطقه و قتل عام مردم مسلمان، به ویژه شیعیان در این کشورها تاکید کرد: بالاتر از قتل 290 شهید مظلوم ایرباس خباثت دولت و رئیسجمهور آمریکاست که به جای عذرخواهی و شرمندگی از این جنایت به عامل جنایتکار آن مدال میدهد و این نشان میدهد که این کشتار بیرحمانه جنایت عمدی، سازمانیافته و برنامهریزی شده توسط دولتمردان آمریکایی بوده و برخلاف آنچه آمریکاییها ادعا میکردند، خطا و اشتباه نبوده است و رژیم آمریکا باید منتظر انتقام سخت و بزرگ امت اسلام باشد.
در سالگرد حمله آمریکا به ایرباس ایران مطرح شد؛
سردار نقدی: آمریکا منتظر انتقام سخت و بزرگ امت اسلام باشد
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا گفت: این کشتار بیرحمانه جنایت عمدی، سازمانیافته توسط دولتمردان آمریکایی بوده و رژیم آمریکا باید منتظر انتقام سخت و بزرگ امت اسلام باشد.
