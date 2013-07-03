بارش رگبار پراکنده در شمال غرب و جنوب شرق کشور طی 3 روز آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی در دو روز آینده در شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی می شود، که شدت آن، در نواحی شمالی این استان ها خواهد بود.

به گفته وی، این وضعیت در سه روز آینده در سواحل دریای خزر نیز دور از انتظار نیست.

امیدوار اظهار داشت: روز های پنج شنبه و جمعه در جنوب شرق کشور نیز به ویژه در ساعات بعد از ظهر، افزایش ابر و بارش پراکنده یا رعد و برق پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: بعد از ظهر روز جمعه در شرق کشور، به ویژه در منطقه زابل، وزش باد و گرد و خاک رخ خواهد داد.

وی افزود: در دو روز آینده در نوار شمالی کشور دمای هوا کاهش نسبی خواهد داشت، ولی از از روز شنبه تا اواسط هفته آینده دمای هوا در این مناطق افزایش می یابد.

امیدوار با بیان اینکه طی 24 ساعت آینده دریای خزر مواج خواهد بود یادآور شد: در سه روز آینده در جنوب غرب و غرب کشور شرایط برای وقوع گرد و خاک مهیا است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: فردا آسمان پایتخت صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد است بیشینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز برابر 36 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه افزایش نسبت به امروز معادل 23 درجه سانتیگراد بالای صفرخواهد بود.