استکبار با تشکیل حکومت اسلامی در جهان بر مبنای ولایت فقیه ستیز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی خاموشی عصر چهارشنبه در دومین همایش طلایه داران خدمت و مراسم تجلیل از خادمان محرم وصفر و فاطمیه اظهار کرد: در جهان کنونی دشمنان می دانند که حکومت بر مبنای ولایت فقیه بدل ندارد و به این خاطر تلاش را خود را می کنند تا حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیه در دیگر کشورهای اسلامی شکل نگیرد.

رئیس تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد: تمام دشمنی استکبار در زمان معاصر به این نقطه پرگار معطوف شده است و نمی خواهند که انقلاب اسلامی با قرائت امام به نقاط دیگر شیوع پیدا کند.

وی گفت: دشمن چون تاثیر اسلام را دیده است می خواهد این عنصر را از بین ببرد و اصل بقاء دین که همان ولایت فقیه است را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به نمایش دموکراسی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: آنچه در این دیار محقق شد برای دشمنان خوف ایجاد کرد و اکنون در جهان ولی فقیه عامل نمایش دموکراسی در نظام اسلامی است.

وی یادآور شد: پس از انتخابات غریی ها حیران ماندند که در ایران چه اتفاقی افتاد و آنها هنوز مبهوت از حرکت با ثبات نظام اسلامی هستند و آن نیست جز اینکه ولایت فقیه عامل حفظ و ثبات نظام اسلامی است.

حجت الاسلام خاموشی تصریح کرد:در جهان کنونی دشمنان می دانند که حکومت بر مبنای ولایت فقیه بدل ندارد و به این خاطر تلاش را خود را می کند تا حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیه شکل نگیرد.

دین را مردم توسعه داده اند

وی در بخشی از سخنانش در خصوص ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی گفت: این ستاد پیشینه و دیرینه ذهنی در صحن شورای انقلاب فرهنگی داشت و در زمان مقتضی بحث های کارشناسی در شوراهای وابسته به انقلاب فرهنگی و شورای معین صورت گرفت و به شورای عالی آمد.

وی به ضرورت تشکیل این ستاد در کشور اشاره کرد و گفت: کار فرهنگی کارکرد مردم است و مردم ایران از دیر باز برای دین خدا به اقتضای مسئولیت شرعی و دینی شان عمل می کردند.

حجت الاسلام خاموشی توسعه مساجد را مثالی در این زمینه دانست و گفت: درایران بیش از 70 هزار مسجد موجود است که بیش از 90 در صد آنها توسط مردم احداث شده است.

وی گفت: حکومتها در طول تاریخ تنها نمادهایی را به جا گذاشته اند مثل مساجدی با معماری های زیبا که از دوران صفویه باقی مانده است اما کار اصلی را مردم انجام داده اند.

حجت الاسلام خاموشی در مثال دیگری گفت: هیئت های مذهبی نیز به صورت فضای جغرافیای انسانی مطرح هستند و به تبع آن توسعه حسینیه ها و تکیه ها به خاطرنگاه مردمی بوده و مردم آنها را بنا نهاده اند و پیگیری کرده و به دستمان رسانده اند.

وی افزود: اگر کسانی بگویند توسعه دین و حفظ آن به برکت دولت ها بوده است باید گفت در مقام مقایسه کار مردم و دولت ها بسیار فاصله دارد.

حجت الاسلام خاموشی یادآور شد: در عاشورا وتاسوعا با نذورات مردم دهها میلیون اطعام صورت می گیرد و با یک ضرب و تقسیم ساده به بودجه میلیاردی می رسیم که از سوی مردم تامین می شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم به عشق اهل بیت بر سر در خانه هایشان پرچم نصب می کنند افزود: وجهه مردم ایران وجهه ای ولایی است.

رئیس تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی این عشق به ولایت بوده که نتیجه بخش بوده است.

وی تاکید کرد: دشمنان نیز اتفاقا همین وجهه را هدف قرار داده اند و می خواهند ولایی بودن مردم ایران را نبینند در حالی که این جنبه هر روز تقویت می شود.

حجت الاسلام خاموشی افزود: این رابطه مردم با ولایت چیزی نیست جز رابطه ایمانی مردم با خاندان عصمت و طهارت و مصداق آیه شریف " قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی"

وی افزود: مردم ایران اسلامی و شیعیان این چنین عمل کرده اند تا امروز دین با این رنگ و لعاب به دست ما رسیده است.

موضع گیری نظام لیبرال دموکراسی در برابر نظام ولایی

وی افزود: نظام لیبرال دموکراسی در برابر نظام ولایی موضع گرفته است و نظام ولایی را همین هئیت های مذهبی شکل داده اند و مراقبت می کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی کشور گفت: اصرار ما در ستاد ساماندهی شئون بر مبنای ولایت فقیه است و معتقدیم مردم خودشان پر شتاب و پر حجم در این مسیر قدم برداشته اند و ما فقط هماهنگ کننده امور هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید بر غنای منابر و موعظه ها و جهت دهی موضوعی افزوده شود بیان کرد: باید بدانیم که امروز جهت دهی دینی در چیست و مفهوم تولی و تبری را در این زمان محقق کنیم.

حجت الاسلام خاموشی گفت: ستاد ساماندهی شئونات مذهبی برکات بسیاری در کشور داشته است و مسئولان خراسان رضوی گزارش و پیشنهاداتذ خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند و این شورا همکاری لازم را خواهد داشت.

وی در قسمتی از سخنانش با توجه به نزدیک شده به حلول ماه رمضان و تاکید بر بهره بردن از تفسیر قرآن دئر این ایام بیان کرد: در رمضان امسال سعی شود هر چقدر حرکت قرآنی تا کنون داشته ایم به سمت گسترش و بهینه سازی مفهومی آن حرکت کنیم.

وی ابراز خرسندی کرد که نظم در برقراری نمازهای جماعت و مراسم مذهبی، نظم شعائر دینی ایران را به رخ جهان می کشد افزود: تشکیل حلقه های قرائت قرآن در ماه رمضان موجب مجد اسلامی ایران شده است.