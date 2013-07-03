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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۲۰:۰۶

توکلی:

اخلاق مداری در جامعه موجب کاهش معضلات اجتماعی می شود

اخلاق مداری در جامعه موجب کاهش معضلات اجتماعی می شود

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان خواستار افزایش اخلاق مداری در جامعه در راستای کنترل معضلات اجتماعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان عصر چهارنشبه در جلسه شورا پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: اخلاق در جامعه نقش بسزایی دارد و هر چه میزان اخلاق و اخلاق مداری در جامعه افول کند به همان اندازه جامعه با رشد ناهنجاریها و معضلات اجتماعی روبه رو خواهد شد.

حجت الاسلام علی توکلی افزود : اخلاق بهترین پیشگیری کننده از ناهنجاریها و معضلات اجتماعی است.

وی با اشاره به خلق حماسه بزرگ سیاسی در انتخابات اخیر اظهار داشت : این حماسه با حضور مردم فهیم ، همیشه در صحنه و انقلابی شکل گرفت و زبان قاصر از سپاسگزاری از مردم است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت : البته برگذاری بسیار خوب انتخابات نیز به همت همراهی و همکاری همه مسئولین استان امکان پذیر بوده است.

وی همدلی و تعامل مسئولین استان را یکی از بزرگترین محاسن استان کرمان ذکر کرد و ابراز داشت :  این همدلی و همراهی خود زمینه ساز و بستر تحقق حماسه اقتصادی و توسعه سیاسی است.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد : فضای سرشار از الفت و دوستی در کشور بعد از انتخابات شیرینی حماسه را به کام مردم چندین برابر کرد.

شایان ذکر است در این جلسه با اهداء لوح و هدیه ای از حضور مستمر ، موثر و کارامد فرماندهی انتظامی استان در جلسات شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی تقدیر شد.

کد مطلب 2089723

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