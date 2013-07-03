رتبه اول در كشفيات كالاهاي قاچاق يزد متعلق به پوشاك است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين دشتي، ظهر چهارشنبه در نشست خبري كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد اظهار داشت: اين در حالي است كه در كشور ما زيرساختهاي نساجي از نخستين مراحل فراهم است.

وي افزود: در سه قرن اخير، ايران يكي از قطب هاي نساجي در جهان بود اما ضربه هاي مهلكي از قاچاق به بدنه اين صنعت اصيل وارد شد در حاليكه ظرفيت توليد از پوست و پشم تا نساجي و بازار فروش در كشور وجود داشت.

دشتي بيان كرد: در حال حاضر حجم قابل توجهي از پرونده هاي قضايي استان يزد، مربوط به قاچاق كالاست و ضربه اصلي نيز به توزيع كنندگان خرده پا و رانندگان وارد مي‌شود و قاچاقچيان اصلي با چند تماس تلفني بدون اينكه متحمل زحمت شوند، سودهاي كلان به جيب مي زنند و تعداد زيادي از خانواده هاي توزيع كنندگان خرده پا را گرفتار مي كنند.

كشورهاي خليج فارس؛ انبار كالاهاي اروپايي

وي با بيان اينكه كشورهاي حاشيه خليج فارس امروز به انبار كالاهاي اروپايي تبديل شده، افزود: اين امر ايران را كه در همسايگي اين كشورها به سر مي برد، تهديد مي كند.

دشتي از همكاري 15 دستگاه با كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد و افزود: ناجا در خط مقدم اين مبارزه حركت مي كند و تاكنون توانسته مجاري كالاهاي قاچاق را در بسياري از نقاط مسدود كند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد با اشاره به اينكه هر كالايي كه خارج از سيستم رسمي و مديريت شده كشور، وارد چرخه توزيع شود، قاچاق رخ داده است، افزود: قاچاق كالا نقش مخربي در حيطه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي بهداشتي دارد و نظام توليد و توزيع و بهداشت كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

وي افزود: همه مسئولان براي رسيدن به اقتصاد سالم عزم ملي دارند و معتقديم آنچه بايد در اين زمينه اصلاح شود،‌ مبارزه با قاچاق كالاست و اين مهم تنها بر عهده دولت نيست و اقدام اصلي را بايد مردم انجام دهند.

دشتي تصريح كرد: همه كشورهاي دنيا درگير موضوع قاچاق هستند اما كشور ما به دليل شرايط خاص، بيشتر درگير است.

سودآوري كلان؛ عامل اصلي قاچاق كالاست

وي با برشمردن دلايل و عوامل قاچاق عنوان كرد: فرار از ماليات و حقوق گمركي، نياز بازار، تلاش كشورهاي صادركننده براي فروش كالاهاي بي كيفيت خود در بازارهاي هدف،‌ ضعف نظارتي، نياز بازار و از همه مهمتر سودآوري بسيار زياد براي قاچاقچيان از عوامل اصلي قاچاق كالاست.

دشتي تاكيد كرد: مردم شناختي نسبت به توليد، نگهداري و توزيع كالاهاي قاچاق اطلاعات كافي ندارند و نمي‌دانند كالاهاي وارداتي و به طور عمده لوازم آرايشي در شرايط بد آزمايشگاهي و انبارهاي گرم و غيراستاندارد توليد و نگهداري مي‌شوند و در بيشتر مواقع لوازم آرايشي مدت‌ها در انبارها نگهداري مي‌شوند.

وي افزود: مردم اگر از اين شرايط مطلع باشند، به طور قطع تن به خريد اين نوع كالاها نمي‌دهند و وظيفه رسانه‌هاست كه در اين زمينه اطلاع‌رساني كنند.

دشتي خاطرنشان كرد: وسايل بهداشتي و مكمل‌هاي وارداتي سلامت جامعه را در معرض خطر قرار داده و تبعات جبران ناپذيري براي مردم و خانواده‌ها به دنبال دارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در همه شهرستانهاي استان يزد، كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل شده است، افزود: اين كميسيون ها در طول سال گذشته 81 جلسه برگزار كردند كه حاصل اين جلسات، 58 مصوبه بود كه 95 درصد اين مصوبات اجرايي شده است.