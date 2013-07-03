۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۲۰:۲۱

تقی زاده شکیبا:

شهروندان اردبیل کتب خطی و قدیمی را به کتابخانه ها واگذار کنند

نمین – خبرگزاری مهر: رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز استان اردبیل خواستار واگذاری کتب و نسخ خطی و چاپ سنگی از سوی شهروندان این استان به کتابخانه های عمومی به منظور احیاء و نگهداری آنها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر تقی زاده شکیبا عصر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نمین اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم استان از نسخ و کتب سنگی و خطی که نسل به نسل به آنها انتقال یافته به صورت غیرتخصصی نگهداری می کنند، که این موضوع موجب از بین رفتن این کتب می شود.

وی ادامه داد: در حالی که شهروندان با سپردن این نسخ و کتب به کتابخانه های عمومی، می توان علاوه بر نگهداری بهتر از این آثار تاریخی و فرهنگی، سایر افراد را نیز در فواید فرهنگی و علمی آن بهره مند ساخت.

رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز استان با اشاره به ایجاد بخش کتب قدیمی و خطی در کتابخانه مرکزی اردبیل متذکر شد: از زمان ایجاد این بخش تاکنون بسیاری از کتب ارزشمند جمع آوری شده، اما نسخه های خطی و قدیمی بیش از این بوده و هنوز در خانه ها نگهداری می شود.

وی انجمن های خیرین کتابخانه ساز را بازوی مردمی نهاد کتابخانه های عمومی دانست و با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به فضاهای کتابخانه ای افزود: در همه کشورهای پیشرفته، مجهزترین، زیباترین و آرام ترین فضاها به کتابخانه ها اختصاص می یابد و همین نکته نیز نقش کتاب و کتابخوانی را در توسعه همه جانبه این کشورها نشان می دهد.

تقی زاده شکیبا اظهار امیدواری کرد که با مشارکت هرچه بیشتر اهالی نمین، کتابخانه های این شهرستان تکمیل، تجهیز و توسعه یابند.

فرماندار شهرستان نمین نیز در این جلسه کتاب را پایه و اساس فرهنگ مکتوب دانست و تصریح کرد: کتابخانه مرکزی نمین به عنوان یکی از نهادهای مهم در حوزه فرهنگ این منطقه باید تجهیز و توسعه یابد و این امر نیز مشارکت مردمی را در کنار تلاش ارگانهای ذیربط می طلبد.

دریتیم، مشارکت مردم نمین و بالاخص شهروندان نمینی ساکن اردبیل و تهران را در پروژه های عام المنفعه عمرانی و فرهنگی این شهرستان قابل تحسین ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که این مشارکت بیش از پیش تقویت شود.

جعفر نوع خواه معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل نیز طی سخنانی گفت: با حمایت مسئولان این شهرستان بیش از 400 میلیون ریال اعتبار ملی برای تجهیز کتابخانه مرکزی نمین در سالجاری اختصاص یافته است.

