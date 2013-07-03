۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۲۰:۱۸

جامعه جهانی به افغانستان کمک 16 میلیارد دلاری می کند

جامعه جهانی به افغانستان کمک 16 میلیارد دلاری می کند

جامعه جهانی امروز پرداخت کمک 16 میلیارد دلاری به کشور جنگ زده افغانستان را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس"، جامعه بین المللی وعده 16 میلیارد دلار کمک به افغانستان را تایید کرد.

بر اساس این گزارش نمایندگانی از بیش از 40 کشور جهان امروز در کابل دیدار کرده و کمک 16 میلیارد دلاری این کشورها به افغانستان را تائید کردند.

وعده کمک اقتصادی به افغانستان سال گذشته میلادی در نشستی در توکیو به مقامات افغانستان داده شده بود که امروز از سوی نمایندگان کشور های کمک کننده تایید شد.

قرار است کمک های اقتصادی این کشورها برای برطرف شدن فساد در افغانستان تا سال 2015 در اختیار این کشور قرار بگیرد.

"مارک بودن" معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان در این مورد گفت : موضوع فساد در افغانستان جامعه بین الملل را نگران کرده است و باید به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حل و فصل شود.

