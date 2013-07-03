به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد روز چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان کرج با بیان اینکه در تدوین برنامه ریزیهای شهری باید چشم انداز 50 ساله را مدنظر داشت، تاکید کرد: در این مورد باید از تنگ نظری ها و اظهار نظرهای غیرکارشناسی و غیرتخصصی پرهیزکرد که موجب خسران به شهر و شهروندان است.



وی گفت: تمام تلاش ما باید برای رضای خدای سبحان باشد و به چیزی جز خدمت رسانی به مردم برای برآوردن رضایت شهروندان فهیم کرج نیندیشیم.



وی با اشاره به مشکلات متعدد ترافیک این شهر گفت: با بررسی های صورت گرفته در خصوص شرایط ترافیکی موجود در دو تقاطع بلوار ماهان و بلوار جمهوری، و نیز تقاطع بلوار استقلال و بلوار بسیح، احداث دو تقاطع غیر هم سطح در این مناطق به تصویب رسیده است.



ایران نژاد ايجاد تقاطع های غير همسطح را در كاهش معضلات ترافيكی موثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح كارشناسی شده در اين زمينه اميدواريم به نتايج قابل قبولی برسيم.



فرماندار کرج تاكيد كرد: تمام طرحهای ترافيكی در كرج پس از انجام مطالعات كارشناسی شده اجرايی می شود.





