افزايش 7.8 درصدي مصرف بنزين در استان يزد/ كشف 1.5 ميليون نخ سيگار قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سيد عليمحمد حسيني، ظهر چهارشنبه در نشست اعضاي كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد با خبرنگاران اظهار داشت: تلاش براي ساماندهي مصرف سوخت براي پيشگيري از قاچاق سوخت به خارج از كشور در دستور كار كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار گرفته است.

وي افزود: فرآورده‌هاي نفتي از زمان درخواست از سوي توزيع كنندگان، مراحل مختلفي را طي مي‌كند و توزيع آنها با نظارت شديد دستگاه‌هاي ناظر صورت مي‌گيرد.

حسيني عنوان كرد: هرگونه تخصيص جديد و يا افزايش سهميه جديد سوخت، بايد در كارگروه‌هاي اصلي و فرعي سوخت بررسي شود و به تاييد برسد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به كالاهاي هدف كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال جاري اظهار داشت: كالاهاي هدف وارداتي شامل مشروبات الكلي، لوازم آرايشي و بهداشتي، كالاهاي دخاني، اسباب بازي، انواع چاي، گوشي تلفن همراه، البسه، كيف و كفش و طلاهاي ساخته شده است.

حسيني، كالاهاي صادراتي هدف ستاد را نيز انواع فرآورده‌هاي نفتي، انواع كود شيميايي يارانه‌اي، انواع داروهاي توليد داخل و ... است.

كشف سوخت قاچاق به ارزش 38.5 ميليارد ريال در يزد

حسيني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ميزان كشفيات در حوزه قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: در سال 91 در گمرك استان يزد 439 پرونده تشكيل شد كه اين ميزان در سال 1390 حدود 670 پرونده بوده كه اين ميزان كاهش 34 درصدي داشته است.

وي ارزش ريالي پرونده‌هاي تشكيل شده در سال گذشته را بالغ بر 68ميليارد ريال اعلام كرد و يادآور شد: در حوزه سوخت، 38ميليارد و 500 ميليون ريال ارزش سوختي بوده كه قاچاقچيان قصد خارج كردن آن از كشور را داشته ‌اند.

دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد ارزش ريالي كالاهاي دخاني قاچاق در استان يزد طي سال گذشته را نيز 725 ميليون ريال اعلام كرد و افزود: در مجموع در بحث واردات و صادرات قاچاق، سال گذشته 107ميليارد و 300 ميليون ريال كالاي قاچاق كشف شده است.

وي بيشترين اقلام كشف شده را به ترتيب شامل پوشاك، وسايل خودرو، پارچه، موتورسيكلت، كفش، لوازم آرايشي و بهداشتي، سوخت، برنج، مشروبات الكلي و تجهيزات دريافت از ماهواره بوده‌اند.

كشف 1.5 ميليون نخ سيگار در استان يزد

حسيني، كشفيات سوخت قاچاق در سال 90 را نيز 746هزار و 90 ليتر اعلام كرد و افزود: اين ميزان در سال 91 به يك ميليون و 649هزار و 340 ليتر رسيده كه با افزايش 55 درصدي مواجه بوده است.

حسيني همچنين خاطرنشان كرد: در سال 90 حدود پنج ميليون نخ سيگار در استان يزد كشف شد كه اين ميزان در سال 91 به حدود 1.5 ميليون نخ رسيده كه كاهش قابل توجهي داشته است.

اين نشست به مناسبت 12 تيرماه، سالروز فرمان امام خميني (ره) مبني بر تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار شد.