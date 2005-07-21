نشست فوق العاده شوراي امنيت درباره ديوار حائل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي " سوا"، اين درخواست پس از آن مطرح شد كه اسرائيل اعلام كرد تصميم گرفته است آخرين بخش ديوار را در اطراف بيت المقدس بسازد كه اين امر منجر به آوارگي و جدايي 55 هزار فلسطيني از ديگر مناطق اين شهر مي شود.

در اين چارچوب از همه اعضاي شوراي امنيت دعوت شده تا در اين جلسه سخنراني كنند .

اين امر پس از آن صورت مي پذيرد كه دولت هاي عربي به اين اشاره كردند كه قصد پيشنهاد صدور هيچ قطعنامه يا بيانيه اي را ندارند و پس از آنكه آمريكا اصرار كرد كه اين جلسه تنها به بررسي ديوار حائل محدود نشود .



از سوي ديگر نبيل شعث معاون نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد تشكيلات از كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا درخواست خواهد كرد اطمينان دهد كه اسرائيل به قواعد و مقررات بين المللي در خصوص عقب نشيني ازغزه پايبند خواهد بود.

شعث تاكيد كرده است كه عقب نشيني ازغزه نبايد پايان كار باشد بلكه بايد صرفا آغاز روند صلح باشد.



شايان ذكر است در پي تصميم اسرائيل مبني بر بازبيني در مسير ديوار حائل در اطراف بيت المقدس شرقي اتحاديه عرب از شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كرد تا نشستي اضطراري پيرامون اين موضوع برگزار كند.



رژيم صهيونيستي گستاخانه اعلام كرده است ديوار حائل در اطراف بيت المقدس را به رغم فشارها و اعتراض هاي بين المللي تكميل خواهد كرد اين اقدام باعث آواره شدن دهها هزارفلسطيني خواهد شد وشهر قدس را از مناطق فلسطيني جدا خواهد كرد.

لازم به ذكر است يك سال پيش دادگاه بين المللي لاهه ساخت ديوار حائل را كه بر اثر آن بسياري از زمينهاي كشاورزان از سوي اسرائيل غصب مي شود را محكوم كرد ليكن با اين وجود و عليرغم فشار افكار عمومي جهاني سران رژيم صهيونيستي اعلام كردند كه به ساخت ديوار ادامه خواهند داد.