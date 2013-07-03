صحت انتخابات حوزه های انتخابیه شهرستان کرج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس مسعودی با بیان این مطلب اظهار داشت: باتوجه به نامه های شماره 4520/92/ه مورخ 6/4/92 ، نامه شماره 4497/92/ه ، نامه شماره 4496/92/ه ، نامه شماره 4494/92/ه ، نامه شماره 4495/92/ه ، نامه شماره 4498/92/ه از سوی هیئت نظارت شهرستان کرج، به اطلاع عموم شهروندان حوزه های انتخابیه؛ کرج، آسارا، ماهدشت، کمالشهر، محمدشهر، مشکین دشت می رساند صحت انتخابات در این حوزه های انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت.



متن نامه های یاد شده در سایت اطلاع رسانی فرمانداری کرج قابل مشاهده است.