جلسه مهم شورای عالی بیمه برای ادغام بیمه ها/ تامین اعتبار برنامه پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر چهارشنبه در پایان نشست مشترک با وزیر و معاونان وزارت بهداشت که در محل وزارت تعاون برگزار شد، افزود: هفته گذشته التهاباتی در بحث اعتبارات پزشک خانواده تهران ایجاد شد و حرفهای ضدونقیضی در این زمینه مطرح شد، اما امروز بین دو وزارتخانه در مورد اجرای طرح پزشک خانواده توافق حاصل شده و به اتفاق نظر رسیده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه سازوکار اجرای طرح در استان تهران فراهم شده و منابع آن نیز تامین شده است، تصریح کرد: با اراده و عزم وزارت بهداشت و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد داریم، طرح پزشک خانواده را که طرحی ارزشمند است، براساس شاخص‌های نظام سلامت اجرایی کنیم.

عباسی در خصوص اعلام عدم آمادگی بیمه‌ها در هفته گذشته، گفت: در هفته گذشته صحبتهایی مطرح شد که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت آن را تکذیب کرد، چراکه پاسخگوی طرح پزشک خانواده دو وزیر هستند و از آنجایی که اعتبارات اجرای این طرح به وزارت بهداشت داده شده است، به همین دلیل به اشتباه تصور شده بود که برای بیمه‌ها اعتباری در نظر گرفته نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تامین اعتبارات لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده، گفت: ظرفیت اجرای این برنامه در سراسر کشور وجود دارد.

وی به جلسه‌ هفته آینده شورای عالی بیمه اشاره کرد و گفت: در ارتباط با عملکرد سازمان بیمه سلامت و نیز موضوع یکسان‌سازی بیمه‌ها و ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در سازمان بیمه سلامت هفته آینده جلسه‌ای در شورای عالی بیمه برگزار خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه پزشک خانواده چه میزان است، گفت: در کل 20 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح پزشک خانواده در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این اعتبار از معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به وزارت بهداشت تخصیص داده می‌شود و این وزارتخانه نیز اعتبارات را به سازمانهای بیمه‌گر پرداخت می‌کند.

عباسی افزود: با اجرای پزشک خانواده اتفاق بسیار مهمی در نظام سلامت کشور خواهد افتاد، چراکه هزینه‌های درمان کاهش می‌یابد و مردم بی‌جهت به پزشک مراجعه نمی‌کنند.

وی در ادامه در مورد مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستانها و زمان تسویه این مطالبات، افزود: مطالبات سازمان تامین اجتماعی در هفته آینده تا پایان سال 91 تسویه می‌کنیم و در خصوص بیمه سلامت هم تا قبل از پایان تیرماه سال جاری این اتفاق خواهد افتاد.