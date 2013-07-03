اقتصاد مقاومتي بهره وري حداكثري از حداقل منابع است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمودی عصر چهارشنبه در نشستی با مسئولان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان سمنان در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این استان ضمن بیان اینکه اقتصاد مقاومتي با رياضت اقتصادي متفاوت است، اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتي با بهره گيري از امكانات موجود هر فرد وظايف مربوط به خود را انجام مي دهد كه در واقع بهره وري حداكثري از حداقل منابع است.

وی همچنین اضافه کرد: حماسه سياسي در بهترين شرايط و موقعيت اتفاق افتاد و نقش رهبري در خلق اين حماسه بي بديل بوده است.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان سمنان با تاکید بر اینکه بايد با بهره گيري از حماسه سياسي زمينه خلق حماسه اقتصادي را به وجود آوريم عنوان کرد: بنا به فرمايش رهبري حماسه اقتصادي جز با اقتصاد مقاومتي محقق نمي شود.

معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان سمنان نيز با بیان اینکه انتظار سازنده انسان را در سير تحول معنوي و رسيدن به تكامل قرار مي دهد و در آن بايد خودسازي وجود داشته باشد عنوان کرد: انسان منتظر بايد ويژگي هايي داشته باشد كه از جمله آن بايد اهل خودسازي باشد و انسان برتري جو در مسير كمال سازنده قرار ندارد.

حجت الاسلام حسن فریدون تصریح کرد: باید سعي كرد که در محيط كار تا مي شود پاك باشيم و نخستين شرط آن هم حفظ حيا و عفت است و همچنين در وفاي به عهد با هم مهربان باشيم.

معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران در پایان از چگونگي تحليل دشمنان اسلام و تشيع از عقايد و تفكر شيعه سخن گفت و اينكه چگونه با برنامه ريزي دقيق قصد دارند اين عقايد را از شيعه جدا كنند تا به اهداف خود دست يابند.