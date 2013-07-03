1300 فارغ التحصیل کشاورزی در قالب طرح سرباز سازندگی جذب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی درجانی روز چهارشنبه در دومین روز گردهمایی مدیران امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور و ادارات کل وابسته كه درسالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر سه هزار و 500 نفر سرباز سازندگی در مراکز خدمات جهادکشاورزی سراسر کشور مشغول خدمت هستند.



وی اصلاح نیروی انسانی و انتقال دانش فنی به عرصه های بخش کشاورزی را از اهداف طرح سربالز سازندگی دانست و افزود : در این طرح با استفاده از تخصص نیروهای جوان فارغ التحصیل بخش کشاورزی، دانش نوین به بهره برداران بخش انتقال داده می شود.



به گفته وی مهمترین برنامه عملیاتی دفتر بسیج سازندگی در سال جاری برگزاری دوره آموزشی تخصصی سربازان در دو مجتمع آموزشی استان لرستان و مازندران است.



درجانی تصریح کرد: جذب سربازان سازندگی در سالجاری در دو اعزام اردیبهشت و تیر ماه در مجموع 231 نفر پیش بینی شده که از این تعداد 43 نفر دارای مدرک فوق لیسانس و 165 نفر لیسانس هستند.



مدیرکل دفترپشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی ارائه آموزش در جذب و بکارگیری سربازان سازندگی را مهمترین سیاست اصلی این اداره کل در سال 92 ذکر کرد.



این مسئول یادآورشد: ارائه آموزشهای لازم به سربازان سازندگی نقش بسزایی در ایجاد رفتار مطلوب در سربازان و انطباق آن با انتظار و نیازهای سازمانی در انجام وظایف محوله دارد.



وی ارتقاء سطح دانش، افزایش آگاهی، مهارتهای فنی و حرفه ای شغلی سربازان را از مهمترین اهداف دوره آموزشی ویژه سربازان دانست.



درجانی اظهارداشت: تاکنون با اجرای 71 دوره آموزشی بیش از 25 هزار و 234 سرباز آموزش های لازم را فراگرفته اند.



مدیرکل دفترپشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: محتوای دوره آموزشی سربازان بر اساس نیازسنجی، آموزش بزرگسالان، برنامه ریزی ترویجی، تکنولوژی آموزشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور اراضی، مدرسه در مزرعه و قوانین و مقررات است و این دوره های آموزشی در 12 روز به مدت 72 ساعت برگزار شده است.



درجانی به رویکردها واهداف این اداره کل در سالجاری اشاره کرد و گفت: پیگیری تمدید طرح سربازان سازندگی، پیگیری امور حمایتی و پشتیبانی سربازان، بازنگری و گسترش مکان های استقرار آنان، مکانیزه کردن روش های جذب، گسترش زمینه بکارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی در مقاطع تحصیلی بالا و برگزاری به موقع آموزشهای توجیهی بدو و ضمن خدمت سربازان از دیگر برنامه های این دفتر است.

