پرداختهای پزشکان خانواده به روز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد در پایان نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که عصر چهارشنبه در ساختمان وزارت تعاون برگزار شد، گفت: با توجه به بازنگری اعتباراتی که توسط معاونت راهبردی و نظارت نهاد ریاست جمهوری انجام شد، و نیز تضمین این تخصیص اعتبار، تصمیم گرفتیم طرح را در سراسر کشور اجرا کنیم.
وی افزود: در بازنگری انجام شده و با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده، قرار است طرح پزشک خانواده به طور همزمان در تهران و سراسر کشور اجرایی شود.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه منابع سطح اول پزشک خانواده که شامل دارو و پاراکلینیک است، با اعتبار 20 هزار میلیارد ریالی که توسط دولت اختصاص داده شده است در سراسر کشور پوشش داده میشود، گفت: با توجه به اینکه حجم عظیم قراردادها و خدمات ارائه شده در این طرح با ساختار قدیمی محاسبات مقدور نیست، بنابراین سامانه الکترونیکی که مختص به سراسر کشور است، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این سامانه همان سامانهای است که یارانه 75 میلیون نفر جمعیت از طریق آن به حسابشان واریز میشود، بنابراین ابتدا پزشک در این سیستم ثبتنام کرده و به محض معاینه اولیه و تشکیل پرونده سلامت این پزشکان تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بلافاصله اعتباراتشان پرداخت میشود.
وی با اشاره به اینکه نمیتوانیم با 8000 پزشک در استان تهران و نیز با 35 هزار پزشک در سراسر کشور با روش قدیمی قرارداد ببندیم، تصریح کرد: همانطور که در 9 سال گذشته به رغم تلاشهای انجام شده و تاکید دولت برنامه پزشک خانواده با موفقیت همراه نبود، مجبوریم سیستم الکترونیکی در کشور راهاندازی کنیم که در همه ابعاد، طرح پزشک خانواده را پوشش دهد.
وزیر بهداشت ادامه داد: براساس این سامانه، پرداخت روزآمدی که توسط ستاد اجرایی پزشک خانواده که شامل بیمهها، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام پزشکی است، انجام میشد، از این پس از طریق سازمان برنامه و بودجه به حساب بیمهها واریز خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم برنامه پزشک خانواده از طریق سامانه الکترونیک در سراسر کشور اجرا شود، گفت: اعتبار این برنامه در قانون بودجه پیشبینی شده و مورد تعهد سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است، بنابراین قصد داریم در حد توان خود در مدت زمان کوتاهی که پیش رو داریم مقدمات اجرای این برنامه را برای دولت آینده فراهم کنیم.
وزیر بهداشت در مورد نحوه ثبتنام پزشکان و نیز مردم در سامانه پزشک خانواده، اعلام کرد: پزشکان در سامانه الکترونیک به نشانی www.1590.ir ثبتنام کرده و بیماران از طریق این سامانه لیست پزشکان را دریافت میکنند (نه تنها از طریق سامانه بلکه از طریق دانشگاهها و هر سیستمی که به وزارت بهداشت مربوط است) و براساس انتخاب خود میتوانند پزشک مورد نظر خود را انتخاب کنند.
به گفته وی همه فعالیتهای مربوط به پزشک خانواده از این پس به صورت الکترونیکی انجام میشود و مراحل ثبتنام، تشکیل پرنده بیمار، عقد قرارداد و پرداخت مطالبات از طریق این سامانه و به روز انجام خواهد شد.
